Board Exam 2021: दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 07 मई को बोर्ड परीक्षार्थियों के टीकाकरण की मांग को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार को यह निर्देश दे कि 2020-21 सेशन की कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षार्थियों का वैक्सिनेशन कराया जाए. एजेंसी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों को नोटिस जारी किया और दायर की गई याचिका पर दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है.

Delhi HC seeks stand of Centre, Delhi govt on PIL to vaccinate all class 12 students appearing for Board exams