Bihar Board 12th Exam 2022: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 400 से अधिक छात्रों को मोतिहारी के एक परीक्षा केंद्र पर कारों की हेडलाइट के सामने बैठकर परीक्षा देनी पड़ी. 1 फरवरी की शाम को महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह कॉलेज में परीक्षा देने वाले छात्रों का दूसरी शिफ्ट में हिंदी का पेपर था. एग्‍जाम सेंटर पर शाम के समय रोशनी की कोई व्‍यवस्‍था नहीं थी. ऐसे में छात्रों को कार की हेडलाइटें ऑन कर उनके सामने बैठा दिया गया और परीक्षा ली गई.

घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें छात्रों को कार की हेडलाइट्स की मदद से परीक्षा लिखते हुए देखा जा सकता है.

#WATCH | Students took their Class 12 exam in the light of car headlights at an exam centre in Motihari, Bihar on Tuesday evening pic.twitter.com/67hiEHD2Tx