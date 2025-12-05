ये DGCA है क्या? जिसकी सख्ती के बाद Indigo को रद्द करनी पड़ रही फ्लाइट्स

देश की प्रमुख एयरलाइंस में शुमार इंडिगो की ओर से लगातार फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही है. इस वजह से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. पूरे देश में शुक्रवार को करीब 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं और इसमें दिल्ली से जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है. इससे यात्रियों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है. दरअसल, पायलट की कमी के कारण पिछले तीन दिनों से इंडिगो अपनी उड़ाने रद्द कर रही है.

इंडिगो की ओर से फ्लाइट्स का संचालन ना कर पाने की वजह से है डीजीसीए की ओर से बनाए गए सख्य नियम. ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये डीजीसीए क्या है, इसका क्या काम है और इसकी ओर से कौन से नियम बनाए गए हैं, जिससे फ्लाइट्स रद्द की जा रही है.

किस वजह से रद्द हो रही हैं फ्लाइट्स?

दरअसल, डीजीसीए ने कुछ नियम बनाए थे, जिनके अनुसार एयरलाइंस को फ्लाइट्स का संचालन करना था. ये नियम FDTL को लेकर हैं यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस. FDTL नियम पायलट/ क्रू की ड्यूटी (उड़ान + काम) और आराम (rest) पर पाबंदी लगाता है. ये नए नियम क्रू के लिए बेहद आरामदायक रोस्टिंक सिस्टम को सुनिश्चित करते हैं जिसके बाद से ही पायलटों की उपलब्धता घट गई है.

ये तय करता है कि कौन पायलट कितनी फ्लाइट उड़ा सकता है. अब FDTL लागू होने के बाद एयरलाइंस की प्लानिंग में कमी के कारण पायलट की कमी हो गई, जिसके बाद फ्लाइट्स लगातार रद्द हो रही हैं. इसे लेकर इंडिगो ने भी आधिकारिक बयान जारी कर यात्रियों से माफी मांगी है.

क्या है DGCA?

DGCA का पूरा नाम है Directorate General of Civil Aviation . यह भारत के हवाई संचालन की देखरेख करता है और साथ ही इसका रेगुलेशन करता है. साथ ही नागरिकों से जुड़े नियमों को लागू करता है और हवाई सुरक्षा के नियमों का पालन करवाता है. ये भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आता है.

DGCA विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत एक लीगल बॉडी की तरह काम करता है. इतनी ही नहीं विमान की दुर्घटनाओं की भी जांच करता है. ये विमान से जुड़े सभी नियमों को बनाए रखने और PPL, SPL और CPL aviation से लाइसेंस जारी करने का भी काम करता है.

क्या DGCA इंडिगो के FDTL नियमों में देगा छूट?

इस बड़े संकट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या DGCA इंडिगो के FDTL नियमों में छूट देगा? अगर DGCA छूट देता है, तो इंडिगो वापस से नार्मल तरीके से अपना कामकाज वापस से शुरू कर सकती है.

इंडिगो ने मांगी माफी

इस घटना के बाद से इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यात्रियों से माफई मांगी है. पोस्ट में लिखा कि पिछले दो दिनों में इंडिगो के नेटवर्क और संचालन में व्यापक व्यवधान आया है. हम सभी यात्रियों और हितधारकों से खेद प्रकट करते हैं. हमारी टीम MOCA, DGCA, BCAS, AAI और एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ इस स्थिति को सही करने में लगी है.

