TJEE 2023 Registration: खुशखबरी! त्रिपुरा जेईई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, ऐसे करें अप्लाई

TJEE 2023 Registration Date: ज्वॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है. त्रिपुरा बोर्ड ऑफ ज्वॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (TBJEE) ने त्रिपुरा जेईई (TJEE) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन के लिए टीजेईई 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, वे टीबीजेईई की आधिकारिक वेबसाइट tbjee.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, उम्मीदवार अब 18 फरवरी 2023 तक त्रिपुरा जेईई 2023 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 12 फरवरी 2023 थी. ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें-

TJEE Exam Date and Time: कब होगी परीक्षा?

परीक्षा 25 अप्रैल, 2023 को अगल अलग सेशन - सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे (भौतिकी और रसायन विज्ञान), दोपहर 1.30 बजे से दोपहर 2.15 बजे (जीव विज्ञान), और दोपहर 2.45 बजे से 3.30 बजे (गणित) में आयोजित होने वाली है. परीक्षा धर्मनगर, कैलाशहर, अंबासा, उदयपुर, संतिरबाजार और अगरतला में आयोजित की जाएगी. आवेदक अप्रैल 2023 के दूसरे सप्ताह से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट मई 2023 के चौथे सप्ताह (संभावित तौर पर) में जारी किया जा सकता है.

TBJEE 2023 Registration process and Know how to apply: देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले त्रिपुरा बोर्ड जेईई की आधिकारिक वेबसाइट tbjee.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Apply Online for Tripura Joint Entrance Examination 2023' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन करें, जनरेट हुए क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉग इन करें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

स्टेप 4: जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

स्टेप 5: आगे के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

अभी अप्लाई करने के लिए यहां क्लिक करें-

TBJEE 2023 application fees

सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 550 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 450 रुपये देना है. सभी महिला और बीपीएल (पुरुष और महिला) उम्मीदवारों को 350 रुपये शुल्क देना होगा.

TJEE 2023 Prospectus यहां देखें-