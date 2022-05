NEET PG 2022 Postponed or Not: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर NEET PG 2022 परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया है. नेशनल एलि‍जिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट, NEET PG 2022 परीक्षा 21 मई को आयोजित होने वाली है. छात्र लगातार लंबे समय से परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर, IMA ने केंद्र से NEET PG परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाने पर विचार करने को कहा है. IMA ने पत्र में कहा कि NEET PG 2021 परीक्षा 5 महीने के लिए स्थगित कर दी गई थी और सितंबर 2021 में आयोजित की गई थी. इसके बाद, ओबीसी आरक्षण मानदंड पर विवाद के कारण पीजी प्रवेश के लिए काउंसलिंग भी जनवरी 2022 तक के लिए टाल दी गई थी.

IMA ने यह भी कहा कि अधिकांश राज्यों के लिए छिटपुट रिक्तियों के लिए काउंसलिंग मई के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है. इसके चलते काउंसलिंग और नई एग्‍जाम डेट के बीच बहुत कम समय बचेगा. यदि कोई उम्मीदवार सीट अलॉट करने में विफल रहता है, तो उसके पास NEET PG परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के लिए केवल एक सप्ताह का समय होगा.

Letter to Honourable Health Minister Shri @mansukhmandviya Ji requesting rescheduling of the NEET Exam pic.twitter.com/Gmtb4i2Hv5