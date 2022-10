DUET 2022: दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 17 अक्टूबर से, यहां से डाउनलोड करें एग्जाम सिटी इंटीमेटेशन स्लिप

DUET 2022 Exam Dates & Exam City advanced intimation slip: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (DUET) 2022 परीक्षा की एडवांस्ड इंटीमेटेशन स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने डीयूईटी 2022 के लिए आवेदन किया था, वे अब एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी. DUET की परीक्षा 17 अक्टूबर से शुरू होगी.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में दाखिला के लिए एंट्रेंस एग्जाम (डीयूईटी) 17, 18, 19, 20 और 21 अक्टूबर, 2022 को तीन शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक और तीसरी शिफ्ट शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित की जाएगी.

उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए अलॉट हुई एग्जाम सिटी की जानकारी दे दी गई है. इसका फायदा उन उम्मीदवारों को होगा जो एग्जाम सिटी से दूर हैं. एडवांस इंटीमेटेशन स्लिप, 12 अक्टूबर, 2022 को जारी की गई थी. इसे डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

DUET 2022 advanced intimation slip: यहां देखें डाउनलोड करने का तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Advance Intimation of Examination City allotted to the applicants of Delhi University Entrance Test (DUET)-2022 – Reg' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर पीडीएफ पेज खुल जाएगा, इसमें दिए गए 'ntaexam2022.cbtexam.in' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 5: डीयूईटी एडवांस एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे चेक करें.

स्टेप 6: स्लिप डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि अगर किसी उम्मीदवार को एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेटेशन स्लिप चेक या डाउनलोड करने में कोई परेशानी होती है तो वे एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 6922770 या duet@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

यहां से डाउनलोड करें एग्जाम सिटी इंटीमेटेशन स्लिप-

यहां देखें जरूरी नोटिस