CUET Admit Card 2022: 15 जुलाई से शुरू होंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड

CUET Admit Card 2022 Download link to active at cuet.samarth.ac.in soon: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 2022 के एग्जाम जुलाई और अगस्त 2022 में आयोजित किए जाएंगे. लगभग 9.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड का इंतजार है, जो जल्द खत्म होने वाला है.

CUET UG Admit Card 2022