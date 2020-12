शीना बोरा केस: इंद्राणी ने किया दोषियों के कपड़े पहनने से इनकार, कोर्ट में अपील

शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी और जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी ने अदालत का रुख किया है. इंद्राणी ने जेल में दोषियों वाले कपड़े पहनने से इनकार कर दिया है. इंद्राणी की दलील है कि उसका केस अभी ट्रायल में ही है, ऐसे में वो ये कपड़े नहीं पहन सकती है.



इंद्राणी मुखर्जी की ओर से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अपील की गई है. अपील में कहा गया है कि जेल प्रशासन उसे दोषियों के कपड़े (हरी साड़ी) पहनने को दे रहा है, क्योंकि उसका केस अभी ट्रायल में है ऐसे में वो ऐसा नहीं करेगी.



इंद्राणी की अपील पर अदालत ने बायकुला जेल से जवाब देने को कहा है. अब इस मामले पर सुनवाई पांच जनवरी को होगी.

In her application, Mukerjea said that jail authorities were asking her to wear the convict's uniform even though she is an under-trial accused. Next date of hearing on her application is January 5. https://t.co/ukdXJSRlAu