दिल्ली: विदेशी ड्रग्स तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, कांस्टेबल को मारा चाकू

दिल्ली में ड्रग्स तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है. दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गया. पुलिस ने एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चाकू मारने वाला शख्स फरार हो गया.

दरअसल, पुलिस नारकोटिक्स सेल की टीम को जानकारी मिली थी कि कुछ नाइजीरियन मूल के लोग ड्रग्स तस्करी में शामिल हैं. इस बीच शुक्रवार देर रात पश्चिमी जिले की नारकोटिक्स की टीम को खबर मिली कि दो विदेशी नागरिक जनकपुरी इलाके में आने वाले हैं. तभी टीम ने जाल बिछाकर लगाकर सामने से आ रही एक संदिग्ध स्कूटी को रोक लिया.

इसी दौरान कॉन्स्टेबल राकेश को स्कूटी पर पीछे बैठे शख्स ने कमर में चाकू मार दिया और फरार हो गया. लेकिन पुलिस ने मौके से स्कूटी चला रहे एक विदेशी नागरिक को पकड़ लिया. उसका नाम जोसफ बताया जा रहा है. उसकी उम्र 29 साल है. पुलिस को इसके पास से 280 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है.

इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट कर कहा कि हेरोइन बेचते हुए 2 विदेशियों को पकड़ने के लिए पश्चिम दिल्ली पुलिस की टीम को भेजा गया. तस्कर को पकड़ते समय दूसरे ने कांस्टेबल राकेश की पीठ पर वार किया. फिर भी साहस का परिचय देते हुए वह तस्कर को पकड़े रहे.

West Delhi Police team was sent as decoy to nab 2 foreigners learnt selling heroin. While nabbing one Const Rakesh was stabbed on back by other. Yet, displaying exemplary courage kept holding him till remaining arrived. Kudos to the brave man recovering in hospital @HMOIndia pic.twitter.com/nhPwzyAOi4