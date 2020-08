ISIS संदिग्ध आतंकी के पिता ने कहा- मुझे पहले पता होता तो उसे घर से निकाल देता

दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ के पिता कफील अहमद ने रविवार को बलरामपुर में कहा कि मुझे पछतावा है कि मेरा बेटा ऐसे कामों में लगा है. कफील अहमद ने कहा कि वे चाहते हैं कि संभव हो तो उसे एक बार माफी दे दी जाए लेकिन जो किया वह बेहद गलत है. मुझे अगर पहले से पता होता कि ऐसी करतूत में वह लगा है तो मैं पहले ही उसे घर छोड़ने को कह देता.

अबू यूसुफ को शनिवार को दिल्ली के धौला कुआं से गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस और आतंकी में हल्की मुठभेड़ भी हुई थी. घटनास्थल के पास आईईडी भी बरामद की गई. बाद में यूपी एटीएस भी इस जांच में जुटी और बलरामपुर स्थिति उसके घर पर छापेमारी की गई. छापेमारी में आतंकी के घर से बम बनाने का काफी सामान बरामद किया गया है. बम बनाने का बारूद भी बरामद हुआ है. पुलिस ने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक, बॉल बेयरिंग और कई चीजें बरामद की हैं.

I regret he was involved in such activities. I wish he could be forgiven for once if possible but his act is wrong. Had I known about his activities I would have asked him to leave us: Kafeel Ahmed (father of ISIS operative Abu Yusuf who was arrested y'day in Delhi) in Balrampur pic.twitter.com/jLMp4C6Qzb

अबू यूसुफ के बारे में उसकी पत्नी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि उसके पति ने घर में गन पाउडर सहित कई सामान जुटा रखे थे. 'मैंने उनसे कहा कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए तो उन्होंने मुझे कहा कि काम में दखल न दो. मैं चाहती हूं कि उन्हें माफी मिल जाए क्योंकि हमारे 4 बच्चे हैं. हम आखिर कहां जाएंगे.'

He had stored gunpowder & other materials at home here. When I told him he should not do such things, he told me that I should not stop him. I wish he could be forgiven. I have four kids. Where will I go?: Wife of Abu Yusuf (ISIS operative arrested from Delhi y'day) in Balrampur pic.twitter.com/BKEmPHiO3I