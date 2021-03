बुलंदशहर: 13 साल की लड़की का रेप कर घर में दफनाया, आरोपी शिमला से गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 13 वर्षीय बच्ची की रेप कर उसकी हत्या करने के मामले में एक शख्स को शिमला से गिरफ्तार किया गया है. शख्स ने निर्ममता की हदें पार करते हुए बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर अपने ही घर में दफना दिया था. बुलंदशहर की अनूपशहर पुलिस ने आरोपी हरेंद्र को शिमला से तड़के सुबह गिरफ्तार किया.

बुलंदशहर के एसएसपी एसके सिंह ने बताया कि 13 वर्षीय बच्ची के लापता होने की शिकायत परिजनों ने 28 फरवरी को दर्ज कराई थी. अनूपशहर के एक गांव से बच्ची का गड्ढे से बरामद किया गया है. बच्ची अपनी मां और बहन के साथ खेत में खाना खा रही थी.

Body of a girl excavated from a pit today in a village in Anupshahar. The missing complaint was lodged on Feb 28. She was having a meal with her mother & sisters in a field. The girl had gone looking for water to a nearby house & never returned: Bulandshahr SSP SK Singh (1/2) pic.twitter.com/P4rB1zmxvw