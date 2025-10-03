वारंगल: मंदिर में गांधी जयंती पर विवादित अनुष्ठान, पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश

तेलंगाना के वारंगल जिले में गांधी जयंती के दिन एक मंदिर में पशु बलि दिए जाने से सनसनी फैल गई. जबकि उस वक्त सुरक्षा के लिए आस-पास भारी तादाद में पुलिसकर्मी भी तैनात थे. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जांच की जाएगी.

यह मामला वारंगल जिले के नरसंपेट कस्बे का है. जहां एक मंदिर में गांधी जयंती के दिन पशु बलि दी गई. पुलिस के एक बयान के अनुसार, यह घटना गुरुवार को मंदिर परिसर में हुई, जब पुलिसकर्मी आस-पास ड्यूटी पर तैनात थे.

मामले के संज्ञान में आने के बाद वारंगल के पुलिस आयुक्त सनप्रीत सिंह ने पीटीआई को बताया कि इस मामले की व्यापक जांच की जाएगी और निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.



