Video Call पर शादी, ब्लकमेल फिर रेप.... सोशल मीडिया पर नाबालिग से दोस्ती के बाद हुई हैवानियत

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़की को झांसे में लेकर वर्चुअल शादी रचाने, अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर दुष्कर्म कराने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. चार साल पुराने इस मामले में मुख्य आरोपी कुंदन राज को 2022 में पटना से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था. उसका साथी दिलीप चौहान लगातार फरार चल रहा था. गुरुवार को जशपुर पुलिस ने मेहनत से कुनकुरी क्षेत्र से दिलीप चौहान को पकड़ लिया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.

दरअसल, यह वारदात जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र की है. पीड़िता ने 9 अप्रैल 2022 को दुलदुला थाने में शिकायत दर्ज कराई. घटना की जड़ 2021 में पड़ी, जब बिहार के पटना निवासी कुंदन राज ने सोशल मीडिया पर लड़की की डिस्प्ले पिक्चर (डीपी) देखी और संपर्क साधा. खुद को आकर्षक बताते हुए फोन पर दोस्ती का प्रस्ताव रखा. लड़की के मना करने के बावजूद आरोपी नहीं माना.

सहानुभूति का हथकंडा

एक दिन व्हाट्सएप पर अपना कटा हुआ हाथ का फोटो भेजकर कुंदन ने सहानुभूति हासिल की. इसके बाद वीडियो कॉल शुरू हो गई. प्यार और शादी का झांसा देकर उसने मोबाइल पर ही वर्चुअल शादी रचा ली. शादी के नाम पर सुहागरात मनाने के बहाने पीड़िता को बरगलाया और वीडियो कॉल के दौरान अश्लील वीडियो बना लिए.

ब्लैकमेल की शुरुआत

जब पीड़िता ने और वीडियो बनाने से इनकार किया, तो कुंदन ने ब्लैकमेल शुरू कर दिया. धमकी दी कि पुराने वीडियो वायरल कर देगा. डर के मारे लड़की मान गई. फिर कुंदन ने अजीब मांग रखी और कहा, मैं दूर हूं, इसलिए मेरे दोस्त को भेज रहा हूं. उसके साथ सुहागरात मनाओ, मैं वीडियो कॉल पर देखूंगा.

धमकियों का जाल

पीड़िता के घरवालों और सहेलियों के नंबर उसके पास होने की धमकी से लड़की भयभीत हो गई. अक्टूबर 2021 में कुंदन का तथाकथित दोस्त, जो असल में दिलीप चौहान था वह दुलदुला थाना क्षेत्र पहुंचा. फर्जी नाम दीपक यादव बताकर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान कुंदन वीडियो कॉल पर सबकुछ देखता रहा.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

वीडियो भेजकर बनाया दबाव

बाद में और वीडियो मांगने पर इनकार करने पर कुंदन ने अश्लील वीडियो पीड़िता की बड़ी बहन को भेज दिया. लोक लाज के डर से चुप रहने को मजबूर पीड़िता ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और बहन के साथ थाने पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए दुलदुला थाने में तत्काल एफआईआर दर्ज की गई.

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी

2022 में पुलिस ने कुंदन राज को पटना से गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया. उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया. पूछताछ में कुंदन ने साथी दिलीप चौहान का नाम बताया, जो दुलदुला थाने का ही निवासी है. दिलीप घटना के बाद से फरार था और ठिकाने बदल-बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था.

पुलिस की तलाश

एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर स्पेशल टीम गठित की गई. मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया और साइबर सेल की तकनीकी मदद ली गई. खुफिया जानकारी मिली कि दिलीप गोवा भाग गया है. पुलिस टीम गोवा पहुंची, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गया. लगातार ट्रैकिंग से पता चला कि दिलीप कुनकुरी क्षेत्र में छिपा है. गुरुवार सुबह दबिश देकर 29 वर्षीय दिलीप चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया. कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता ने आरोपी की पहचान कर ली. पूछताछ में दिलीप ने अपराध कबूल कर लिया. पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है.

