UP ब्लॉक प्रमुख चुनाव: समर्थकों की भीड़ को खदेड़ना था, CDO ने पत्रकार को पीट दिया

यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव( UP Block Pramukh Election) में काफी हिंसा देखने को मिली है. नामंकन वाले दिन तो हिंसा की खबरें सुनने-देखने को मिली ही थीं, वोटिंग वाले दिन भी हिंसा का दौर जारी रहा. कई जगहों से छिटपुट हिंसा की खबरें सामने आती रहीं. कहीं पर पथराव हुआ तो कहीं पर पुलिस को लाठीचार्च करना पड़ा. अब इस बीच उन्नाव में एक पत्रकार (Journalist Beaten) को पीटने का मामला तूल पकड़ रहा है. कहा गया है कि CDO ने पत्रकार की पिटाई की है.

CDO ने पत्रकार की पिटाई की

ये घटना उन्नाव के मियागंज ब्लॉक की है जहां पर यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव की मतगणना हो रही थी. वहां पर कड़ा मुकाबला देखते हुए पहले ही ज्यादा फोर्स लगा दी गई थी. लेकिन तभी भाजपा समर्थित प्रत्याशी के कुछ लोगों ने एक पत्रकार संग मारपीट शुरू कर दी. फिर उस भीड़ को काबू में करने के लिए CDO दिव्यांशु पटेल एक्शन में आ गए.



उनकी तरफ से भीड़ को काबू में करना था, लेकिन उन्होंने वहां खड़े कैमरामैन को मारना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि CDO दिव्यांशु पटेल एक पत्रकार को थप्पड़ मार रहे हैं. वहीं बीजेपी समर्थक भी मारपीट करता दिख रहा है. वहां खड़े तमाम पत्रकार उस हमले का विरोध कर रहे हैं, कैमरामैन भी लगातार सफाई देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी लगातार मारा जा रहा है.

Krishna narrates his ordeal while speaking to the media in Unnao. pic.twitter.com/FEOdt7cQvM