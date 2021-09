श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, गोलियां लगने से सब-इंस्पेक्टर शहीद

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने रविवार को पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया. पुराने श्रीनगर के खानयार इलाके में हुए इस हमले में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर अरशीद मीर को कई गोलियां लगीं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इलाज के दौरान अरशद शहीद हो गए.

जानकारी के अनुसार, आतंकियों ने पुलिसकर्मी को निशाना बनाया. हमला करने फौरन बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और सर्च अभियान शुरू कर दिया. हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक आतंकी पीठ पीछे से पुलिस सब इंस्पेक्टर पर हमला करते हुए देखा जा रहा है.

मालूम हो कि पिछले लंबे समय से जम्मू-कश्मीर में आतंकी अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं. कभी स्थानीय नेताओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर देते हैं तो कभी सेना और पुलिस के जवानों पर अटैक करते हैं. जवान भी पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकियों को सामना कर मौत के घाट उतारने में लगे हुए हैं.

वहीं, पिछले महीने के आखिरी में देश की खुफिया एजेंसियों ने 15 दिनों के भीतर आतंकी हमले के 10 से ज़्यादा अलर्ट जारी किए थे. सभी अलर्ट में पीओके (PoK) के जरिए जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करने और आतंकी हमले की आशंका जताई गई थी.

