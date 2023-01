तेलंगाना BJP अध्यक्ष के बेटे ने यूनिवर्सिटी कैंपस में इंजीनियरिंग छात्र पर बरसाए थप्पड़

तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के बेटे के खिलाफ एक छात्र के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है. दरअसल, महिंद्रा यूनिवर्सिटी का एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में एक छात्र के साथ दो लोगों ने पिटाई की थी. इसी मामले की शिकायत यूनिवर्सिटी की ओर से की गई थी.

कुमार के बेटे पर आरोप है कि उसने इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष के छात्र के साथ महिंद्रा यूनिवर्सिटी के परिसर में पिटाई की थी. बताया जा रहा है कि छात्र को यह आरोप लगाकर पीटा था कि उसने दोस्त की बहन के साथ 'दुर्व्यवहार' किया है. इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष के बेटे ने छात्र को थप्पड़ मारे थे. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस मामले को लेकर संस्थान की Disciplinary Committee के प्रमुख ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के बेटे के खिलाफ डुंडीगल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया था.

वहीं फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने इस मामले में ट्वीट किया है. उन्होंने कहा, मुझे लगा कि इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के बेटों उदय हुसैन के दिन खत्म हो गए हैं और अब उनका पुनर्जन्म हुआ है.



I thought the days of Iraq dictator #Saddam ‘s like sons #UdayHussein were over and now he is reincarnated as @bandisanjay_bjp ‘s son #bhageerqth who as a son YUCKED his FATHER pic.twitter.com/Btzfc4i8ya