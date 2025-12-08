scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाल किला ब्लास्ट केस: कश्मीर के मौलवी समेत 3 डॉक्टरों की NIA कस्टडी 4 दिन के लिए बढ़ाई गई

लाल किले के बाहर हुए भीषण धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर दिया था. अब उसी साजिश की परतें धीरे-धीरे अदालत के गलियारों में खुल रही हैं. डॉक्टरों के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से लेकर सुसाइड बॉम्बर की तलाश तक, इस केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. NIA की पूछताछ अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है.

Advertisement
X
दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण धमाके में 15 लोगों की जान चली गई थी. (File Photo: ITG)
दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण धमाके में 15 लोगों की जान चली गई थी. (File Photo: ITG)

लाल किला ब्लास्ट केस में दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. तीन डॉक्टरों और एक मौलवी की NIA कस्टडी चार दिन के लिए बढ़ा दी गई है. सभी आरोपी 10 नवंबर को हुए लाल किला धमाके के मामले में गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी. NIA कस्टडी बढ़ने के बाद अब जांच एजेंसी को पूछताछ के लिए और समय मिल गया है.

व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल आरोपियों में डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. अदील राथर और डॉ. शाहीना सईद शामिल हैं, जबकि चौथे आरोपी मौलवी इरफान अहमद वागे हैं. इन चारों को 29 नवंबर को मिली 10 दिन की NIA कस्टडी पूरी होने के बाद प्रिंसिपल और सेशंस जज अंजू बजाज चांदना के सामने पेश किया गया. इस दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

इस मामले में NIA अबतक कुल सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जांच एजेंसी के मुताबिक, ये गिरफ्तारी जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हुई हैं. NIA का दावा है कि यह नेटवर्क काफी पहले से सुसाइड बॉम्बिंग की साजिश में जुटा हुआ था. NIA ने पहले कहा था कि एजेंसी इस सुसाइड बॉम्बिंग के पीछे मौजूद अलग-अलग सुरागों का पीछा कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

नई दिल्ली में दो दिवसीय क्वाड काउंटर टेररिज्म बैठक हुई. (PHOTO PTI)
लाल किला आतंकी घटना के दोषियों को मिले सजा, Quad देशों की मांग 
Aamir Rashid (Left), Umar un Nabi (Right)
दिल्ली ब्लास्ट: आमिर राशिद अली की रिमांड बढ़ी, NIA कर रही है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की जांच 
दिल्ली ब्लास्ट केस में एक्शन, कश्मीर में कई ठिकानों पर NIA की रेड 
Delhi blast case nia raids ongoing in jammu kashmir areas
दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA की J-K के कई इलाकों में रेड  
NIA raids in Kashmir and other states after Dalit bomb blast
दिल्ली बम धमाके के बाद NIA की कई राज्यों में छापेमारी, आतंकी नेटवर्क का किया खुलासा 
Advertisement

इस हमले में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए संबंधित राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर कई तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. जांच में सामने आया है कि डॉ. उमर-उन-नबी विस्फोटकों से लदी i20 कार चला रहा था, जिसमें 10 नवंबर को लाल किले के बाहर जोरदार धमाका हुआ था. इस धमाके में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. कई लोग गंभीर रूप से हुए थे.

डॉक्टरों के एक ग्रुप द्वारा बनाया गया यह सोफिस्टिकेटेड टेरर मॉड्यूल पिछले साल से एक सुसाइड बॉम्बर की सक्रिय रूप से तलाश कर रहा था. बताया जा रहा है कि इस पूरी साजिश का मुख्य प्लानर उमर नबी ही था, जिसकी भूमिका अब जांच के केंद्र में है. NIA अब बढ़ी हुई कस्टडी के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है. लाल किला ब्लास्ट केस एक बड़े आतंकी साजिश के तौर पर सामने आया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement