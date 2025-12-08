अहमदाबाद में रेप के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़, ढेर होते-होते बचा हिस्ट्रीशीटर

गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में रेप के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी मोईनुद्दीन और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए ले जा रही थी. इसी दौरान आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया. उसने पीआई इमरान धासुरा की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए.

और पढ़ें

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीआई इमरान धासुरा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करते हुए एक राउंड फायरिंग की, जिसमें गोली आरोपी मोईनुद्दीन के पैर में जा लगी. फायरिंग के दौरान आरोपी और क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल भरत राठौड़ के बीच हाथापाई भी हुई, जिसमें वो घायल हो गए. मुठभेड़ के बाद घायल हेड कांस्टेबल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

वहीं, फायरिंग में घायल हुए आरोपी मोईनुद्दीन को भी पुलिस की निगरानी में अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों का प्राथमिक इलाज जारी है. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच आरोपी मोईनुद्दीन के खिलाफ दानीलीमड़ा पुलिस थाने में दर्ज बलात्कार की शिकायत की जांच कर रही है. आरोपी पर दिव्यांग युवती के साथ रेप का गंभीर आरोप है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था.

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, आरोपी मोईनुद्दीन एक आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ 16 से अधिक आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस उसे लंबे समय से ट्रैक कर रही थी. अदालत ने क्राइम ब्रांच को आरोपी से पूछताछ के लिए 6 दिन की पुलिस रिमांड दी है. इस दौरान आरोपी से जुड़े नेटवर्क, उसकी आपराधिक गतिविधियों और वारदात की पूरी साजिश को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है.

Advertisement

---- समाप्त ----