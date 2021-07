मुंबई: दिनदहाड़े वकील पर तलवारों से हुआ अटैक, आई गंभीर चोटें, 3 गिरफ्तार

मुंबई में रविवार दोपहर को एक वकील पर तलवारों से हमला किया गया. ये हमला बीच सड़क पर किया गया. इसमें वकील सत्यदेव जोशी को गंभीर चोटें आई हैं. अभी तक पुलिस ने इस मामले में कुल तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.



जानकारी के मुताबिक, करीब 15 लोगों ने मिलकर वकील पर हमला किया. लेकिन शख्स जान बचाकर भागने में सफल हुआ, फिर भी उसे कई गंभीर चोटें आई हैं.



मुंबई से जो हमले का वीडियो सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि वकील पर कई लोग बीच सड़क में तलवार से हमला कर रहे हैं. जब कुछ लोगों ने उस शख्स को बचाने की कोशिश की, तब उनपर भी हमला करने की कोशिश की गई.

Three persons have been arrested for attacking a lawyer with a sword in Mumbai's Borivali area. FIR has been registered. Probe on: Mumbai Police#Maharashtra pic.twitter.com/MjkrsQ6GLH