दिल्ली में खौफनाक वारदात, नाबालिगों ने ऑटो चालक की चाकू मारकर की हत्या

देश की राजधानी दिल्ली के शकरपुर इलाके में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां महज 18 साल के ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में हिंसक रूप ले बैठा और दो नाबालिगों ने मिलकर युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है.

और पढ़ें

मामूली विवाद के बाद हत्या

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान विशाल के रूप में हुई है. शनिवार रात करीब 11.30 बजे विशाल एक शादी समारोह से लौटने के बाद अपने घर के पास खड़ा था. इसी दौरान उसकी दो नाबालिगों से कहासुनी हो गई.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि विवाद की वजह एक निजी मामला था. पुलिस का कहना है कि विशाल का एक नाबालिग के रिश्तेदार के साथ संबंध था, जिसको लेकर पहले से नाराजगी चल रही थी.

कहासुनी बढ़ते-बढ़ते हिंसक झगड़े में बदल गई. आरोप है कि गुस्से में आकर एक नाबालिग ने चाकू निकाल लिया और विशाल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. विशाल को बाएं और दाएं ऊपरी सीने के साथ-साथ हाथ पर गंभीर चाकू के घाव लगे. खून से लथपथ विशाल को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है. हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है. इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि हत्या का कारण व्यक्तिगत रंजिश और प्रेम संबंध है. हालांकि पुलिस प्रत्येक नाबालिग की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है.

---- समाप्त ----