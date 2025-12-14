scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में खौफनाक वारदात, नाबालिगों ने ऑटो चालक की चाकू मारकर की हत्या

पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में दो नाबालिगों के साथ हुए विवाद में 18 साल के ऑटो चालक विशाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना शनिवार रात घर के पास हुई, जहां निजी रिश्ते को लेकर कहासुनी हिंसक झगड़े में बदल गई. घायल विशाल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों नाबालिगों को पकड़कर चाकू बरामद कर लिया है.

Advertisement
X
मामूली विवाद में ऑटो चालक का मर्डर (Photo: Screengrab)
मामूली विवाद में ऑटो चालक का मर्डर (Photo: Screengrab)

देश की राजधानी दिल्ली के शकरपुर इलाके में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां महज 18 साल के ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में हिंसक रूप ले बैठा और दो नाबालिगों ने मिलकर युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है.

मामूली विवाद के बाद हत्या

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान विशाल के रूप में हुई है. शनिवार रात करीब 11.30 बजे विशाल एक शादी समारोह से लौटने के बाद अपने घर के पास खड़ा था. इसी दौरान उसकी दो नाबालिगों से कहासुनी हो गई. 

सम्बंधित ख़बरें

UPSC ने दिव्यांग उम्मीवदारों को एग्जाम में मन-पसंद सेंटर देना का ऐलान किया है. (Photo: Pexels)
UPSC का दिव्यांग उम्मीदवारों को बड़ा तौहफा, अब मन-पसंद सेंटर पर दें पाएंगे एग्जाम 
रेल कोच फैक्ट्री (RCF) कपूरथला ने साल 2025-26 के लिए 550 पदों पर भर्ती निकाली है.(File Photo)
10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी का मौका, जल्द करें आवेदन  
Pollution levels reach hazardous category in Delhi
दिल्ली-NCR में प्रदूषण से गैस चैंबर जैसे हालात, ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू 
Delhi pollution level reaches hazardous category
दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब, विजिबिलिटी भी कम, देखें हालात 
गाजियाबाद में पकड़ी गई नकली दवाओं की फैक्ट्री. (Photo: Representational)
स्किन डिजीज की नकली दवा, नामी कंपनियों का लेबल... पकड़ी गई फैक्ट्री, नॉर्थ इंडिया में होती थी सप्लाई 

शुरुआती जांच में सामने आया है कि विवाद की वजह एक निजी मामला था. पुलिस का कहना है कि विशाल का एक नाबालिग के रिश्तेदार के साथ संबंध था, जिसको लेकर पहले से नाराजगी चल रही थी.

कहासुनी बढ़ते-बढ़ते हिंसक झगड़े में बदल गई. आरोप है कि गुस्से में आकर एक नाबालिग ने चाकू निकाल लिया और विशाल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. विशाल को बाएं और दाएं ऊपरी सीने के साथ-साथ हाथ पर गंभीर चाकू के घाव लगे. खून से लथपथ विशाल को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है. हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है. इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि हत्या का कारण व्यक्तिगत रंजिश और प्रेम संबंध है. हालांकि पुलिस प्रत्येक नाबालिग की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement