दिल्ली: बेरहमी से पीटकर कांस्टेबल ने लड़के को मार डाला, देखें Exclusive Video

एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल दो युवकों की जमकर पिटाई करता दिख रहा है. एक युवक भाग जाता है, लेकिन दूसरे को कांस्टेबल के साथ मौजूद लोग घेर लेते हैं.

बताया जा रहा है कि जवानों की पिटाई के कारण युवक की मौत हो गई, इसके बाद उसकी लाश को गैंग नहर में फेंक दिया गया. आरोपी पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी साथियों की तलाश की जा रही है.

क्या है पूरा मामला

आजतक के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव वीडियो में 4 से 5 लोग दो लड़कों की जमकर पिटाई कर रहे हैं. तभी एक युवक भाग जाता है, लेकिन एक युवक फंस जाता है. लड़के को कांस्टेबल पीट रहा है, बाकी लोग लड़के को घेर कर खड़े हैं. लड़के को गिरा-गिरा कर बुरी तरह पिटाई करता शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल मोनू सिरोही है.

बाद में घायल लड़के को पुलिस कांस्टेबल अपने साथियों के साथ कार में डालता दिखाई दे रहा है. 13 जून के इस वीडियो में पीट रहे इस लड़के के परिवार ने दिल्ली के नई अशोक नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन न्यू अशोक नगर थाने के एसएचओ ने 24 घंटे बीत जाने के बावजूद किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज नहीं की थी.

Delhi Police constable mercilessly beats man to death. @arvindojha with more details#ITVideo pic.twitter.com/JIcdGfzRDf