Delhi: न्यू अशोकनगर में लाठी-डंडों से लैस दबंगों का कहर, पड़ोसी परिवार पर बोला हमला, 6 लोग बुरी तरह जख्मी

दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में शुक्रवार देर रात दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने इस केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, न्यू अशोक नगर थाना इलाके के A ब्लॉक में 10-15 दबंगों ने एक घर पर हमला कर दिया. इस हमले में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं. पीड़ित परिवार का कहना है कि घर के सामने रहने वाले दबंग लोग हमारे घर के पास अपनी गाय-भैंस बांधते थे. मना करने पर मवेशी पालकों के पूरे परिवार ने लाठी-डंडों से लैस होकर परेशान परिवार पर हमला बोल दिया. पीड़ित की परिजन श्वेता शुक्ला ने बताया कि उनके पिता, ताऊ और भाइयों की बेरहमी से पिटाई की गई है.

एसीपी कल्याणपुरी ने बताया कि इस मामले में उपयुक्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता ने आरोपी (बबली और उसके रिश्तेदार दोस्तों) के नामों का उल्लेख किया है. आरोपितों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

It's been 48hrs and still no positive response for us.Criminals are still roaming out and threatening us to take back our complaint. This video is the proof of their cruelty and Police still not taking any strict action against them.

@PMOIndia @msisodia @ArvindKejriwal @AmitShah pic.twitter.com/hlDcNBrfme