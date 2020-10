आतंकवाद पर मोदी सरकार का एक्शन, हाफिज सईद का बहनोई और दाऊद के भाई समेत 18 आतंकी घोषित

आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती से आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार ने डी-कंपनी के छोटा शकील, रउफ असगर और हिजबुल चीफ सलाउद्दीन सहित 18 लोगों को आतंकी घोषित किया है. इन्हें कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है. नए कानून के तहत अब तक 31 आतंकी के नाम सामने आ चुके हैं.

मोदी सरकार ने आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान को शामिल करने के लिए अगस्त-2019 में UAPA कानून 1967 में संशोधन किया था. इस संशोधन से पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था. उक्त संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में 4 और जुलाई 2020 में 9 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया था.

राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मोदी सरकार ने आज 18 व्यक्तियों को नए UAPA कानून के तहत आतंकवादी घोषित कर उनका नाम उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल किया है.

1.साजिद मीर, @साजिद मजीद @इब्राहिम शाह @वसी @खली @मोहम्मद वसीम, लश्कर-ए-तैयबा (LeT)

पाकिस्तान में डेरा डाले लश्कर–ए-तैयबा का कमांडर और 26/11/2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के प्रमुख योजनाकर्ताओं में से एक.

2. यूसुफ मुजामील, @अहमद भाई @युसूफ मुजामील बट्ट @हुरेरा भाई, लश्कर-ए-तैयबा (LeT)

जम्मू कश्मीर में LeT गतिविधियों का कमांडर और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में अभियुक्त.

3. अब्दुर रहमान मक्की, @अब्दुल रहमान मक्की- लश्कर-ए-तैयबा (LeT), ये हाफिज सईद का बहनोई है. LeT के Political Affairs foreign and relations department का हेड है.

4.शाहिद महमूद, @ शाहिद महमूद रहमेतुल्ला, लश्कर-ए-तैयबा

ये प्रतिबंधित संगठन फला-ए-इंसानियत का डिप्टी चीफ है, जो कि LeT की एक विशेष शाखा है.

5. फरहातुल्ला घोरी, @अबू सूफियान @सरदार साहेब @फारु, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM)

ये अक्षरधाम मंदिर हमला (2002) और हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस में आत्मघाती हमले (2005) में शामिल था.

6.अब्दुल राऊफ असघर, @मुफ्ती @मुफ्ती असघर @साद बाबा, @ मौलाना मुफ्ती राऊफ असघर, जैश-ए-मोहम्मद (JeM)

PoK में आतंकवादी कैंपों की स्थापना में शामिल. संसद भवन हमले (13.12.2001) का प्रमुख योजनाकर्ता.

7.अथर इब्राहिम, @अहमद अली मोहम्मद अली शेख @जावेद अमजद सिद्दीकी, @ ए.ए. शेख @चीफ, जैश-ए-मोहम्मद (JeM)

कंधार प्लेन हाईजैक में शामिल था

8.यूसुफ अजहर @अजहर यूसुफ @मोहम्मद सलीम, जैश-ए-मोहम्मद (JeM)

मौलाना मसूद अजहर का बहनोई है. कंधार प्लेन हाईजैक में शामिल था.

9. शाहिद लतीफ @छोटा शाहिद भाई @नूर अल दीन, जैश-ए-मोहम्मद (JeM)

सियालकोट सेक्टर में Launching Commander है और भारत में आतंकी हमलों की योजना बनाने, सहूलियत देने और आतंकी हमलों को अंजाम देने में शामिल है.

10. सैयद मोहम्मद युसूफ शाह @सैयद सलाहूद्दीन @पीर साहब @ बुजुर्ग, हिजबुल मुजाहिदीन (HM)

हिजबुल मुजाहिदीन का सुप्रीम कमांडर है और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल UGC) का चेयरमैन है. terror financing में शामिल है.

11. गुलाम नबी खान, @अमीर खान @सैफुल्ला खान @खालीद सैफुल्ला @जावेद, हिजबुल मुजाहिदीन (HM)

हिजबुल मुजाहिदीन का डिप्टी सुप्रीम कमांडर है.

12.जफ्फार हुसैन भट्ट, @खुर्शीद @मोहम्मद जफर खान @मौलवी @खुर्शीद इब्राहिम, हिजबुल मुजाहिदीन (HM)

हिजबुल मुजाहिदीन के वित्तीय मामलों को देखता है. कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को फंडिंग कराता है.

13.रियाज इस्माइल शाहबन्द्री @शाह रियाज अहमद (पासपोर्ट में नाम) @रियाज भटकल @मोहम्मद रियाज @अहमद भाई @रसूल खान @रोशन खान @अजीज, इंडियन मुजाहिदीन

इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर है. हैदराबाद (2007), जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद (2008), हैदराबाद (2013), जर्मन बेकरी (2010), चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरू(2010), और मुंबई (2011) बम धमाकों में शामिल और मुख्य साजिशकर्ता.

14.मोहम्मद इकबाल @शाबन्द्री मोहम्मद इकबाल @इकबाल भटकल, इंडियन मुजाहिदीन (IM)

IM का सह –संस्थापक है. इस पर IM संगठन के लिए फंड संग्रह की जिम्मेदारी थी. वह जयपुर सीरियल ब्लास्ट (2008), दिल्ली सीरियल ब्लास्ट (2008), अहमदाबाद और सूरज में सीरियल ब्लास्ट (2008), जर्मन बेकरी ब्लास्ट (2010) और चिन्नास्वामी स्टेडियम ब्लास्ट (2010) समेत कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल था.

15.शेख शकील @छोटा शकील, डी-कंपनी

दाऊद का सहयोगी. डी-कंपनी के भारत स्थित ऑपरेटिव्स को धन उपलब्ध कराता है.

16.मोहम्मद अनीस शेख, डी-कंपनी

दाऊद का सहयोगी और छोटा भाई. 1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में शामिल.

17. इब्राहिम मेमन, @टाइगर मेमन @मुश्ताक @सिकंदर @इब्राहिम अब्दुल रजाक मेमन @मुस्तफा @इस्माइल डी-कंपनी

1993 मुंबई बम धमाकों में शामिल. फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा है.

18.जावेद चिकना जावेद दाऊद टेलर, डी-कंपनी

दाऊद इब्राहिम का साथी. 1993 मुंबई बम धमाकों में शामिल.

ये सभी सीमा पार से आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल हैं और अपने घृणित कृत्यों से लगातार देश को अस्थिर करने का प्रयास करते रहे हैं. गृह मंत्रालय ने इससे पहले 9 खालिस्तानियों को प्रतिबंधित किया था. पिछले साल मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी प्रतिबंधित किया गया था.