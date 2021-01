कोरोना से जंग: हिन्दुस्तान का मेगा अभियान, दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार में 3 हजार केंद्रों पर टीकाकरण

सर्वे भवन्तु सुखिन: के आदर्श वाक्य के साथ भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की. दिल्ली में मनीष कुमार नाम के सफाईकर्मी को देश का सबसे पहला टीका लगाया गया. इसके बाद यहां एम्स डायरेक्टर डॉ रणदीप गुलेरिया को कोरोना का टीका लगाया गया.

वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लेने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल LNJP अस्पताल पहुंचे. केजरीवाल ने कहा कि आज से देशभर में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही है. दिल्ली में 81 जगहों पर वैक्सीनेशन साइट हैं. वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से चल रहा है. सीएम ने कहा कि अबतक जिन्हें टीका लगा उनसे मेरी बात हुई है, किसी को कोई परेशानी नहीं है.

सीएम ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 8100 लोगों को टीका लगेगा. एक्सपर्ट का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. वैक्सीन सेफ हैं. अंत में कोरोना से छुटकारा मिलेगा. लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. सीएम ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में 1000 सेंटर तक बनाए जाएंगे.

पंजाब में भी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है. इस मौके पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उन्होंने पीएम को कहा है कि सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाए. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन सेफ है और डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की रानी ने भी इस वैक्सीन को लगवाया है जो 93 साल की हैं. उनके पति 99 साल के हैं. उन्होंने भी वैक्सीन ली है. इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है.

यूपी में भी कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है. सीएम योगी लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल पहुंचे और कोरोना टीकाकरण का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में 102 लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा. लखनऊ में केजीएमयू में भी कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है.

Chief Minister Yogi Adityanth witnesses COVID-19 vaccine administration at Balrampur hospital in Lucknow. "102 health workers would receive vaccine at the hospital today, out of which 15 people have been given so far & everyone of them are totally fine," he says. pic.twitter.com/Bx0EcgmmiA

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह वैक्सीन तब लगवाएंगे, जब उनका नंबर आएगा. उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए होड़ मचाने की जरूरत नहीं है. सभी लोगों को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय वैक्सीन सुरक्षित हैं और बेहद ही प्रभावी है.

जम्मू-कश्मीर में भी कोरोना टीकाकरण 40 केंद्रों पर चल रहा है. ये केंद्र जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों में मौजूद हैं. यहां पर स्वास्थ्यकर्मियों को पहले वैक्सीन दी गई है.

Jammu and Kashmir: The Covid-19 vaccination drive begins at Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences (SKIMS) in Srinagar.



"I am happy. I volunteered to get the first jab to encourage others so that others can also benefit from the vaccine," said a volunteer. pic.twitter.com/BsVqb209j1