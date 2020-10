स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया संडे संवाद, कोरोना के बीच सावधानी से नवरात्रि मनाने की अपील

कोरोना वायरस महामारी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने रविवार को अपने साप्ताहिक कार्यक्रम संडे संवाद में नवरात्रि को सावधानी से मनाए जाने की अपील की. साथ ही उन्होंने इस साल के आखिर तक कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने की उम्मीद जताई.

संडे संवाद में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश के लोगों से कोरोना वायरस के संकट के बीच सावधानी से नवरात्रि मनाने की अपील की है. हर्षवर्धन ने कहा कि दुनिया में इस महामारी के कारण काफी परेशानियां आ रही है. ऐसे में लोगों को सादगी से इस पर्व को मनाना चाहिए.

