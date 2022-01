Delhi metro guidelines: यात्री ध्यान दें- दिल्ली मेट्रो 100% सिटिंग क्षमता के साथ चलेगी, खड़े होकर नहीं कर सकेंगे यात्रा

दिल्ली मेट्रो को लेकर DDMA ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. मेट्रो अब 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलेंगी. हालांकि, इस दौरान खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. इतना ही नहीं स्टेशन और मेट्रो पर बिना मास्क पहने किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी.

दरअसल, DDMA ने कुछ दिन पहले दिल्ली मेट्रो और सरकारी बसों को 50% सिटिंग क्षमता के साथ चलाने का फैसला किया था. लेकिन इसके बाद मेट्रो स्टेशन और बस स्टेंड पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली थीं. कुछ जगह झगड़े की भी घटनाएं सामने आई थीं. ऐसे में अब DDMA ने अपना फैसला बदलकर एक बार फिर 100% सिटिंग क्षमता के साथ मेट्रो चलाने का फैसला किया है.

Public Service Announcement



In the wake of the latest guidelines issued by DDMA, Delhi Metro will be running with the 100% seating capacity & no standing passengers will be allowed till further notice.