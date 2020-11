दिल्ली में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे, पिछले 24 घंटे में 7178 नए मामले, 64 की मौत

राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं. यहां 7178 नए मामले सामने आए हैं जबकि 64 नए मरीजों की मौत हुई है.

सामने आए नए मामलों की संंख्या के साथ ही राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,23,831, हो गया है और साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6833 हो गई है. राजधानी दिल्ली में कोरोना से ठीक हुए या फिर दिल्ली से जा चुके लोगों की संख्या 3,77,276 है. पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6121 लोग ठीक भी हुए हैं. यहां सक्रिय मामलों की संख्या 39,722 है.

आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर 12.19 फीसदी है जबकि रिकवरी दर 89.01 फीसदी. कोरोना से सूबे में डेथ रेट 1.61 प्रतिशत है और सक्रिय मरीजों की दर 9.37 फीसदी.

राजधानी दिल्ली में कुल 3754 कंटेंमेंट जोन हैं और 23679 मरीज होम आइसोलेशन में हैं. राज्य में अबतक कुल 49,91,587 टेस्ट हुए हैं. पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां 58,860 टेस्ट किए गए हैं जिनमें आरटीपीसीर टेस्ट की संख्या15,666 है और एंटीजन की 43,194 है.

Delhi reports 7178 new #COVID19 cases, 6121 recoveries/discharges/migrations and 64 deaths in the last 24 hours.



Total cases in the national capital rise to 4,23,831, including 3,77,276 recoveries/discharges/migrations and 6833 deaths.



Active cases stand at 39,722.