दिल्ली में लगातार 8वें दिन कोरोना के नए केस 100 से कम, जानें ताजा आंकड़े

राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों (Coronavirus Cases in Delhi) में लगातार कमी आ रही है. बीते 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 93 नए केस (New Covid Cases) सामने आए. इसी दौरान तीन मरीजों (New Covid Deaths) ने दम तोड़ दिया. अच्छी बात ये रही कि आज लगातार 8वां दिन रहा जब 24 घंटे में 100 से कम नए मामले सामने आए.

दिल्ली सरकार (Delhi Government) के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, राजधानी में पॉजिटिविटी रेट (Positivity Rate) में भी कमी आ रही है. गुरुवार को संक्रमण दर 0.12% पर पहुंच गई. रिकवरी रेट भी लगातार चौथे दिन 98.19% रहा.

ये भी पढ़ें-- दिल्ली: कोरोना से ठीक मरीजों को गिरफ्त में ले रहा साइटोमेगालो वायरस, एक महीने में 6 मरीज मिले

दिल्ली में गुरुवार को 101 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर लौटे. इसी के साथ अब राजधानी में एक्टिव केसेस (Active Case) की संख्या कम होकर 847 पहुंच गई है. अब तक दिल्ली में कोरोना के 14,34,873 मामले सामने आ चुके हैं और 25,008 मौतें हो चुकी हैं. राजधानी में कंटेन्मेंट जोन की संख्या 628 है.

24 घंटे में राजधानी में 77,979 टेस्ट किए गए. इनमें से 52,879 RTPCR और 25,100 एंटीजन टेस्ट थे. अब तक 2.20 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं.