कोरोना का कहर: नागपुर के अस्पताल में बेड्स की कमी, राजस्थान में एंट्री के लिए टेस्ट रिपोर्ट जरूरी

देश में कोरोना वायरस फिर से अपना कहर बरपा रहा है. करीब पांच महीने के बाद एक दिन में पचास हजार से अधिक केस रिपोर्ट हुए हैं. सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां से 60 फीसदी से अधिक मामले सामने आ रहे हैं. अब नागपुर से हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जहां बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में बेड की कमी हो गई है.



नागपुर GMC के मेडिकल अधिकारी के मुताबिक, अस्पताल में 600 बेड्स हैं लेकिन उनमें से 90 बेड्स बेसमेंट में हैं. इन बेड्स को ड्रेनेज की दिक्कत के कारण बंद किया गया है, हम अभी तक हाईकोर्ट की इजाजत का इंतजार कर रहे थे. अब बीते दिन हमें बेड्स मिल पाए हैं.

Maharashtra: COVID cases surge in Nagpur, shortage of beds reported in some hospitals



"90 of the 600 beds were in basement that was closed due to drainage issue. We were waiting for HC's permission after repair. Beds provided since y'day,"Medical Superintendent, GMC Nagpur says pic.twitter.com/BmTHWwilQz