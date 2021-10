कोरोना को हराएगा भारत! वैक्सीनेशन का 95 करोड़ डोज का आंकड़ा पार, अब टारगेट 100 करोड़

दुनिया में कोरोना महामारी की शुरुआत हुए दो साल पूरे होने वाले हैं. अब तक कई लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान तेज होने से लोगों को काफी राहत मिली है. भारत में भी तेज गति से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है. रविवार को एक अहम उपलब्धि भारत ने हासिल की है. दरअसल, देश में अब तक 95 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं. अब अगला टारगेट 100 करोड़ का है, जिसे माना जा रहा है कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा.

वैज्ञानिकों से लेकर एक्सपर्ट्स तक दावा कर चुके हैं कि कोरोना महामारी की रोकथाम में वैक्सीनेशन ही सबसे ज्यादा कारगर रहने वाला है. ऐसे में भारत जल्द से जल्द अपना अभियान पूरा कर लेना चाहता है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को 95 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज पूरा होने की जानकारी दी.

World's largest successful vaccination drive in full swing! 💉



✅ India completes administration of 95 crore #COVID19 vaccine doses.



💯 Marching rapidly towards administering 100 crore vaccine doses.



Get vaccinated quickly and encourage your friends & family to do the same! pic.twitter.com/yp2MLLQMuo