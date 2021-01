कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उठाए सवाल, कहा- बिना प्रक्रिया पूरी किए दिया गया अप्रूवल

देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है. बहुत से देशवासी कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्साहित हैं तो कुछ वैक्सीन को लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर कर रहे हैं. कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बिना तीसरे फेज के परिणामों के ही अनुमति देने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है.

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कोरोना वैक्सीन के प्रतिबंधित उपयोग के लिए अनुमति दिए जाने को लेकर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर लिखा है, ''वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो चुका है. ये थोड़ा सा पेचीदा है. भारत के पास ऐसा कोई नीतिगत फ्रेमवर्क नहीं है जो वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देता हो. फिर भी आपातकालीन स्थिति में दो वैक्सीनों के प्रतिबंधित उपयोग को अनुमति दे दी गई. दूसरी तरफ कोवैक्सीन की अपनी एक अलग कहानी है. बिना प्रक्रिया पूरी हुए ही अप्रूवल दे दिया गया.'' आप इस ट्वीट को यहां भी पढ़ सकते हैं-

