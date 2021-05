‘कोरोना पर जिस कमेटी ने मार्च में सरकार को चेताया था, उसके प्रमुख ने छोड़ा पद’, केंद्र पर बरसे ओवैसी

कोरोना वायरस के खिलाफ जारी देश में जंग के बीच एक बड़ा झटका लगा है. कोरोना के अलग-अलग रूपों की पहचान करने के लिए केंद्र सरकार ने जिस वैज्ञानिक सलाहकार समिति का गठन किया था, उसके अध्यक्ष सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉ शाहिद जमील ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस इस्तीफे के बाद राजनीतिक टिप्पणियों का सिलसिला भी चल गया है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.



हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि INSACOG जो कि सरकार की वैज्ञानिक सलाहकार समिति है, उसके प्रमुख एस. जमील ने इस्तीफा दे दिया. INSACOG ने ही पीएमओ को मार्च की शुरुआत में कोरोना के इंडियन म्यूटेंट के बारे में चेतावनी दी थी.

S Jameel head of INSACOG a govt scientific advisory group quit. INSACOG had warned @PMOIndia in early March about the dangerous Indian mutant but govt paid no heed. Jameel has frankly said that govt didn’t “take science into account”. We’re paying for Modi’s scientific illiteracy https://t.co/TGJpG8LW5x