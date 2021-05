बयान दे फंसे CM केजरीवाल, बढ़ा राजनीतिक विवाद, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी घेरा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बीते दिन कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर ट्वीट किया गया. उन्होंने सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन होने का दावा किया, लेकिन अब इसपर विवाद हो गया है. क्योंकि सिंगापुर का कहना है कि उनके यहां कोई स्ट्रेन नहीं है, जबकि वहां की सरकार ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जाहिर की है.



इस पूरे विवाद पर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए ट्वीट की निंदा की गई है.



शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मसले पर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि सिंगापुर भारत का एक पुराना साथी है, जिसने कोविड संकट के वक्त भी भारत का साथ दिया है. कई भारतीयों ने सिंगापुर को अपना घर बनाया है. ऐसे में बिना किसी तथ्य या अधिकार क्षेत्र ऐसे आरोप लगाता गलत है, जिससे किसी दूसरे देश से संबंध खराब हों.

Singapore has been a long standing ally and has given rock solid support to India especially during COVID. Many Indians have made Singapore their home. Such irresponsible and unfounded accusations without expertise or authority about the nation damages our bilateral relations.