हैदराबाद में ओवैसी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, कोविशील्ड पर उठाए थे सवाल

कोरोना वायरस की महामारी देश में एकबार फिर तेजी से पांव पसारने लगी है. तेजी से पांव पसारती कोरोना महामारी के बीच कोरोना का वैक्सीनेशन भी तेज गति से चल रहा है. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं. वहीं अब इस कड़ी में हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जुड़ गया है.

असदुद्दीन ओवैसी को सोमवार के दिन कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई. एआईएमआईएम अध्यक्ष को हैदराबाद के कंचनबाग के हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर पर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई. असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने की जानकारी ट्वीट कर साझा की है. हालांकि, ओवैसी ने यह नहीं बताया है कि उन्हें कोरोना की कौन सी वैक्सीन लगी.

एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर वैक्सीनेशन के योग्य लोगों से जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन आपको कोरोना से सुरक्षा में मदद करता है और बाकियों के लिए भी खतरा कम होता है.

Alhamdulilah took the first dose of #vaccine today. Vaccination not only helps protect oneself from #COVIDー19 but also reduces risk for all. I urge everyone eligible to schedule an appointment at the earliest & get themselves vaccinated. May Allah protect us from the pandemic pic.twitter.com/9CjHMVn2Ji