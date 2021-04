कोरोना: यूके-ब्राजील स्ट्रेन पर भी असरदार है Covaxin, ICMR का दावा- डबल म्यूटेंट वैरिएंट पर भी प्रभावी

देश में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार के कारण हाहाकार मचा है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इस वक्त अस्पतालों में बेड्स के लिए मारामारी जैसे हालात हैं. लेकिन इस सबके बीच वैक्सीनेशन के मोर्चे पर कुछ राहत देने वाली खबर आई है. ICMR की एक स्टडी का दावा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के कई म्यूटेंट पर कारगर साबित होती है.



ICMR की राहत देने वाली स्टडी

वैक्सीनेशन अभियान के बीच ICMR की ओर से एक राहत भरी खबर भी आई है. भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के अलग-अलग म्यूटेंट के खिलाफ असर करती है. आईसीएमआर की स्टडी के मुताबिक, ये वैक्सीन कोरोना के यूके, ब्राजील और अफ्रीकन वेरिएंट को मात देने में कारगर है. इतना ही नहीं ये डबल म्यूटेंट के खतरे को भी दूर करती है.

आपको बता दें कि भारत में कोरोना के इस वक्त कई म्यूटेंट एक्टिव हो गए हैं. यूके, ब्राजील, अफ्रीकन स्ट्रेन से जुड़े कई मामले पहले ही भारत में पाए जा चुके हैं. बीते दिनों ये बात सामने आई थी कि अब भारत में देसी वैरिएंट तैयार हो गया है, जिसके सबसे अधिक केस बंगाल में सामने आए हैं. ऐसे में आईसीएमआर की नई स्टडी एक उम्मीद जगाती है.

ICMR study shows #COVAXIN neutralises against multiple variants of SARS-CoV-2 and effectively neutralises the double mutant strain as well. @MoHFW_INDIA @DeptHealthRes #IndiaFightsCOVID19 #LargestVaccineDrive pic.twitter.com/syv5T8eHuR