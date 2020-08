चीन ने लॉन्च की कोविड-19 वैक्सीन! ग्लोबल टाइम्स का दावा

चीन ने आधिकारिक रूप से कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दी है. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस बात का दावा करते हुए कहा कि कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है. हालांकि यह इमरजेंसी यूज के लिए है. ये वही वैक्सीन है जिसका क्लिनिकल ट्रायल 22 जुलाई को किया गया था. इससे पहले पापुआ न्यू गिनी में चीन की एक माइनिंग कंपनी ने अपने वैक्सीनेशन ट्रायल में कोविड-19 के खिलाफ कर्मचारियों की इम्यूनिटी बढ़ने का दावा किया था.

China has officially launched emergency use of #COVID19 #vaccines, which were going through clinical trials, on July 22: National Health Commission official pic.twitter.com/0ImxkDmV4q