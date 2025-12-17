चांदी के भाव में आज बड़ी उछाल आई है. चांदी पहली बार 2 लाख 5 हजार रुपये के ऊपर पहुंच चुकी है. सिर्फ आज इस कीमती धातु में 8 हजार रुपये प्रति किलो की तेजी देखी जा रही है, जबकि इसकी तुलना में सोने का भाव बहुत कम बढ़ा है. सोने-चांदी के भाव में यह तेजी तब है, जब एक दिन पहले ही इसमें गिरावट आई थी.

मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) पर सोने-चांदी के भाव में आज जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. चांदी का भाव आज 7750 रुपये या 3.92% चढ़कर 2,05,505 रुपये पर था. वहीं सोने की कीमत 277 रुपये चढ़कर 1,34,686 रुपये पर है. आइए जानते हैं चांदी के भाव में इतनी बड़ी उछल क्‍यों आई है.

क्‍यों आई इतनी बड़ी तेजी?

चांदी के भाव में इतनी बड़ी उछाल के कई बड़े कारण सामने आए हैं, जिसमें घरेलू डिमांड से लेकर ग्‍लोबल टेंशन और अन्‍य फैक्‍टर्स शामिल हैं. चांदी में उछाल का सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्रियल डिमांड को माना जा रहा है. सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्‍टर्स में चांदी की जबरदस्‍त डिमांड के कारण इसमें लगातार तेजी आ रही है. बाजार को संकेत मिले कि US Federal Reserve 2026 की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जो सोने और चांदी के लिए अच्‍छे संकेत हैं. अमेरिकी डॉलर इंडेस में गिरावट देखी जा रही है, जिस कारण चांदी में ज्‍यादा खरीदारी हो रही है और इसकी डिमांड बढ़ी है. सीमित सप्‍लाई, निवेशकों की सेफ खरीद और ग्‍लोबल स्‍तर पर डिमांड अचानक से बढ़ने इंटरनेशनल लेवल पर चांदी ऑल टाइम हाई के करीब है. MCX में कई ट्रेडर्स ने पहले गिरावट की उम्मीद में शॉर्ट पोजिशन ली थी, लेकिन जैसे ही भाव ऊपर गए, उन्‍हे चांदी बेचकर दोबारा खरीदनी पड़ी. रुपया कमजोर होते ही घरेलू कीमतें तेजी से उछलती हैं, जिस कारण सोने और चांदी के भाव में तेजी आई है.

इंटरनेशन मार्केट में सोने-चांदी का भाव

ग्‍लोबल मार्केट में भी सोने और चांदी के भाव में तेजी देखी जा रही है. करीब $4,323.85 प्रति औंस पर सोना कारोबर कर रहा था. जबकि चांदी $63 प्रति औंस के आस-पास कारोबार कर रही है. चांदी ग्‍लोबल स्‍तर पर रिकॉर्ड हाई के करीब बनी हुई है और मजबूत इडस्‍ट्र‍ियल डिमांड के कारण ऊपर की ओर भाग रही है.

