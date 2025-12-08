Stock Market Crash: सबसे बड़ा ये एक कारण... शेयर बाजार में मचा कोहराम,निवेशकों के 7.50 लाख करोड़ डूबे

भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार का दिन बेहद खराब रहा, शुक्रवार को आरबीआई ने रेपो रेट (Repo Rate) में कटौती की, जिससे बाजार में दमदार तेजी देखी गई. निवेशकों को उम्मीद थी कि सोमवार को भी मार्केट में रौनक बरकरार रहेगी. लेकिन सोमवार को खुलते ही बाजार बिखर गया. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों की जबरदस्त पिटाई हुई.



सोमवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 609.68 अंक या 0.71 फीसदी टूटकर 85,102.69 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 225.90 अंक या 0.86 फीसदी गिरकर 25,960.55 के स्तर पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 800 अंकों से ज्यादा टूट गया था, वहीं निफ्टी की 26 हजार से नीचे क्लोजिंग बाजार के लिए खराब संकेत है.

सोमवार को हर सेक्टर में तगड़ा दबाव देखने को मिला. निवेशकों में एक तरह से हाहाकार मच गया है, क्योंकि सोमवार को दिनभर में निवेशकों के करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये डूब गए. सबसे ज्यादा रिटेल निवेशकों को चोट पहुंची है, क्योंकि BSE मिडकैप इंडेक्स 1.73 फीसदी और BSE स्मॉलकैप इंडेक्स 2.20 फीसदी तक टूट गया.

बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप सोमवार को घटकर 463.65 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को 470.96 लाख करोड़ रुपये रहा था. इस तरह से BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 7.31 लाख करोड़ रुपये घट गया है.

अगर सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा डिफेंस, रियल्टी, कैपिटल गुड्स, यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल शेयरों में गिरावट देखने को मिली.

बाजार में गिरावट के मुख्य कारण

अगर गिरावट का कारण देखें तो सबसे बड़ा विदेशी निवेशकों की बिकवाली है. जिसने लगातार बाजार का मूड बिगाड़ा है, पिछले कई महीनों से विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं. वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बुधवार को आने वाली पॉलिसी नतीजों से पहले भी निवेशक जोखिम लेने बच रहे हैं. रुपये में भी कमजोरी जारी है, सोमवार को 16 पैसा गिरकर 90.11 प्रति डॉलर पर आ गया.

अगर शेयर की बात करें तो इंडिगो के स्टॉक 8.62 फीसदी गिरकर 4,907.50 रुपये पर बंद हुआ. इसका मार्केट कैप भी गिरकर 1.90 लाख करोड़ रुपये पर आ गया. वहीं BEL के शेयर करीब 5 फीसदी, JSW स्टील के शेयर 4 फीसदी और HAL के शेयर 3.61 फीसदी गिरकर बंद हुए.

गौरतलब है कि शेयर मार्केट (Share Market) में सोमवार को कारोबार की शुरुआत रेड जोन में हुई थी. BSE Sensex अपने पिछले बंद 85,712.37 की तुलना में गिरकर 85,624.84 के लेवल पर ओपन हुआ और उसके बाद फिसलते चला गया.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

