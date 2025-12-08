scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Stock Market Crash: सबसे बड़ा ये एक कारण... शेयर बाजार में मचा कोहराम,निवेशकों के 7.50 लाख करोड़ डूबे

Stock Market Crash: बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप सोमवार को घटकर 463.65 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को 470.96 लाख करोड़ रुपये रहा था.

Advertisement
X
सोमवार को बाजार में भारी बिकवाली (Photo: ITG)
सोमवार को बाजार में भारी बिकवाली (Photo: ITG)

भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार का दिन बेहद खराब रहा, शुक्रवार को आरबीआई ने रेपो रेट (Repo Rate) में कटौती की, जिससे बाजार में दमदार तेजी देखी गई. निवेशकों को उम्मीद थी कि सोमवार को भी मार्केट में रौनक बरकरार रहेगी. लेकिन सोमवार को खुलते ही बाजार बिखर गया. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों की जबरदस्त पिटाई हुई.
 
सोमवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 609.68 अंक या 0.71 फीसदी टूटकर 85,102.69 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 225.90 अंक या 0.86 फीसदी गिरकर 25,960.55 के स्तर पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 800 अंकों से ज्यादा टूट गया था, वहीं निफ्टी की 26 हजार से नीचे क्लोजिंग बाजार के लिए खराब संकेत है.

सोमवार को हर सेक्टर में तगड़ा दबाव देखने को मिला. निवेशकों में एक तरह से हाहाकार मच गया है, क्योंकि सोमवार को दिनभर में निवेशकों के करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये डूब गए. सबसे ज्यादा रिटेल निवेशकों को चोट पहुंची है, क्योंकि BSE मिडकैप इंडेक्स 1.73 फीसदी और BSE स्मॉलकैप इंडेक्स 2.20 फीसदी तक टूट गया.

बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप सोमवार को घटकर 463.65 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को 470.96 लाख करोड़ रुपये रहा था. इस तरह से BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 7.31 लाख करोड़ रुपये घट गया है.  

सम्बंधित ख़बरें

Spicejet profit amit Indigo crisis
संकट में IndiGo... मौका देख स्पाइसजेट ने कर दिया बड़ा खेल, शेयर बना रॉकेट 
Five stocks, namely, HDFC Bank, ICICI Bank, Bajaj Finance, HCL Technologies and Tata Steel, contributed heavily to the Sensex’s decline.
Market Crash: 800 अंक टूटा सेंसेक्स, डिफेंस शेयरों में अचानक भूचाल 
InterGlobe Aviation Ltd (IndiGo) Share Crash
अचानक 9% से ज्यादा गिरे, IndiGo के शेयर में आज भी भूचाल, क्या खरीद लें?   
Earlier, the ED had attached assets worth Rs 7,500 crore belonging to Ambani and his companies under the anti-money laundering law.
Anil Ambani के शेयर फिर धड़ाम, ED के एक्शन से बेहाल, जानिए अब क्या हुआ 
LG Electronics stock ended 3.31% lower at Rs  1618.70. Market cap of the firm stood at Rs 1.09 lakh crore.
IndiGo शेयर खुलते ही बिखरा... संकट के बीच 5% की बड़ी गिरावट 

अगर सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा डिफेंस, रियल्टी, कैपिटल गुड्स, यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल शेयरों में गिरावट देखने को मिली. 

बाजार में गिरावट के मुख्य कारण
अगर गिरावट का कारण देखें तो सबसे बड़ा विदेशी निवेशकों की बिकवाली है. जिसने लगातार बाजार का मूड बिगाड़ा है, पिछले कई महीनों से विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं. वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बुधवार को आने वाली पॉलिसी नतीजों से पहले भी निवेशक जोखिम लेने बच रहे हैं. रुपये में भी कमजोरी जारी है, सोमवार को 16 पैसा गिरकर 90.11 प्रति डॉलर पर आ गया. 

Advertisement

अगर शेयर की बात करें तो इंडिगो के स्टॉक 8.62 फीसदी गिरकर 4,907.50 रुपये पर बंद हुआ. इसका मार्केट कैप भी गिरकर 1.90 लाख करोड़ रुपये पर आ गया. वहीं BEL के शेयर करीब 5 फीसदी, JSW स्टील के शेयर 4 फीसदी और HAL के शेयर 3.61 फीसदी गिरकर बंद हुए. 

गौरतलब है कि शेयर मार्केट (Share Market) में सोमवार को कारोबार की शुरुआत रेड जोन में हुई थी. BSE Sensex अपने पिछले बंद 85,712.37 की तुलना में गिरकर 85,624.84 के लेवल पर ओपन हुआ और उसके बाद फिसलते चला गया.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement