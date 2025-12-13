और पढ़ें

निवेश करके हर कोई मोटा पैसा जमा करना चाहता है, लेकिन सही निवेश नहीं करने पर कई बार वेल्‍थ नुकसान का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि अगर आप बिना रिस्‍क निवेश करके अच्‍छा अमाउंट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्‍ट ऑफिस की छोटी बचन योजनाएं एक बेहतर विकल्‍प हो सकती हैं.

आज हम आपको इसी में से एक योजना के बारे में बता रहे हैं, जिसका नाम रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम (Post Office RD Scheme) है. यह योजना आपको कम समय में भी मोटा पैसा दे सकती है. इस योजना में आप निवेश करके सिर्फ ब्‍याज से ही लाखों रुपये बना सकते हैं.

ब्‍याज से ही होगी मोटी कमाई

सरकार द्वारा संचालित इस सेविंग स्‍कीम की सबसे खास बात ये है कि ये ब‍िल्‍कुल रिस्‍क फ्री योजना है. पोस्‍ट ऑफिस की आरडी स्‍कीम की बात करें तो आप इसमें हर महीने सिर्फ 5000 रुपये का निवेश करके 8 लाख रुपये जुटा सकते हैं. इसमें सिर्फ ब्‍याज से ही आपकी कमाई 2.54 लाख रुपये से ज्‍यादा की होगी.

Advertisement

बैंक एफडी से भी ज्‍यादा ब्‍याज

यह योजना कई एफडी योजनाओं की तुलना में ज्‍यादा ब्‍याज का ऑफर कर रही है. इसमें आपको सालाना आधार पर 6.7 फीसदी का ब्‍याज दिया जाता है. यह ब्‍याज हर तिमाही आधार पर तय होती है.

कमाई का कैलकुलेशन

Post Office RD Scheme में ब्याज का कैलकुलेशन समझना बहुत आसान है. रेकरिंग डिपॉजिट खाते में आपको हर महीने नियमित रूप से मैच्योरिटी पीरियड तक 5,000 रुपये का निवेश करना होगा. इस योजना का मैच्‍योरिटी 5 साल है. इस हिसाब से आपके द्वारा इस अवधि में किया गया कुल निवेश 3 लाख रुपये होगा और इस पर 6.7 फीसदी की दर से ब्याज 56,830 रुपये होगा. यानी कुल मिलाकर पांच साल में आपका फंड 3,56,830 रुपये होगा.

अब आपको करना ये है कि अपनी आरडी को और 5 साल के लिए बढ़ाना होगा. इससे ये होगा कि आपकी निवेश की गई रकम तेजी से बढ़ेगा. इस आरडी स्‍कीम की मैच्‍योरिटी आप 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर सकते हैं. ऐसे में देखा जाए तो 10 साल में निवेश की गई रकम 6,00,000 रुपये होगी और ब्‍याज से कुल रकम 2,54,272 रुपये होगा. इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 10 साल के समय में आपका जमा कुल फंड 8,54,272 रुपये होगा.

Advertisement

---- समाप्त ----