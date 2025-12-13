scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

कमाल है ये पोस्‍ट ऑफिस स्‍कीम... सिर्फ ब्याज से ही 2.54 लाख की कमाई, समझें कैलकुलेशन

स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम के तहत कई योजनाए चलाई जाती हैं, जो निवेशकों को अच्‍छा मुनाफा दे सकती है. इसी में से एक ऐसी योजना है, जिसके ब्‍याज से आपको 2.5 लाख की कमाई होगी.

Advertisement
X
पोस्‍ट ऑफिस योजना (Photo: File/ITG)
पोस्‍ट ऑफिस योजना (Photo: File/ITG)

निवेश करके हर कोई मोटा पैसा जमा करना चाहता है, लेकिन सही निवेश नहीं करने पर कई बार वेल्‍थ नुकसान का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि अगर आप बिना रिस्‍क निवेश करके अच्‍छा अमाउंट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्‍ट ऑफिस की छोटी बचन योजनाएं एक बेहतर विकल्‍प हो सकती हैं.

आज हम आपको इसी में से एक योजना के बारे में बता रहे हैं, जिसका नाम रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम (Post Office RD Scheme) है. यह योजना आपको कम समय में भी मोटा पैसा दे सकती है. इस योजना में आप निवेश करके सिर्फ ब्‍याज से ही लाखों रुपये बना सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

MNREGA योजना का नाम बदलने की तैयारी में सरकार
MNREGA का नाम बदलेगी सरकार, 'महात्मा गांधी' की जगह होगा 'पूज्य बापू' 
New Labour Codes
नहीं घटेगी आपकी टेक होम सैलरी, PF को लेकर सरकार ने दूर की सारी उलझन 
सिर्फ एक बार निवेश... फिर हर महीने ₹12000 पेंशन पक्की, मौज में कटेगा बुढ़ापा 
महिला एंव विकास मंत्रालय ने साल 2026 के लिए खास इंटर्नशिप की शुरुआत की है. (Photo: PTI)
महिलाओं के लिए इंटर्नशिप का मौका... हर महीने मिलेंगे 20 हजार रुपये!  
post office scheme
Post Office की गजब स्कीम, सिर्फ ₹333 रोज बचाएं... फिर सीधे मिलेंगे 17 लाख 

ब्‍याज से ही होगी मोटी कमाई
सरकार द्वारा संचालित इस सेविंग स्‍कीम की सबसे खास बात ये है कि ये ब‍िल्‍कुल रिस्‍क फ्री योजना है. पोस्‍ट ऑफिस की आरडी स्‍कीम की बात करें तो आप इसमें हर महीने सिर्फ 5000 रुपये का निवेश करके 8 लाख रुपये जुटा सकते हैं. इसमें सिर्फ ब्‍याज से ही आपकी कमाई 2.54 लाख रुपये से ज्‍यादा की होगी.

Advertisement

बैंक एफडी से भी ज्‍यादा ब्‍याज
यह योजना कई एफडी योजनाओं की तुलना में ज्‍यादा ब्‍याज का ऑफर कर रही है. इसमें आपको सालाना आधार पर 6.7 फीसदी का ब्‍याज दिया जाता है. यह ब्‍याज हर तिमाही आधार पर तय होती है.

कमाई का कैलकुलेशन
Post Office RD Scheme में ब्याज का कैलकुलेशन समझना बहुत आसान है. रेकरिंग डिपॉजिट खाते में आपको हर महीने नियमित रूप से मैच्योरिटी पीरियड तक 5,000 रुपये का निवेश करना होगा. इस योजना का मैच्‍योरिटी 5 साल है. इस हिसाब से आपके द्वारा इस अवधि में किया गया कुल निवेश 3 लाख रुपये होगा और इस पर 6.7 फीसदी की दर से ब्याज 56,830 रुपये होगा. यानी कुल मिलाकर पांच साल में आपका फंड 3,56,830 रुपये होगा.

अब आपको करना ये है कि अपनी आरडी को और 5 साल के लिए बढ़ाना होगा. इससे ये होगा कि आपकी निवेश की गई रकम तेजी से बढ़ेगा. इस आरडी स्‍कीम की मैच्‍योरिटी आप 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर सकते हैं. ऐसे में देखा जाए तो 10 साल में निवेश की गई रकम 6,00,000 रुपये होगी और ब्‍याज से कुल रकम 2,54,272 रुपये होगा. इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 10 साल के समय में आपका जमा कुल फंड 8,54,272 रुपये होगा.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement