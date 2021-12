अमीर बनना है आसान, हर रोज 20 रुपये के निवेश पर मिलेगा 10 करोड़!

How to Become Crorepati: आज की तारीख में हर कोई अमीर (Rich) बनना चाहता है. चाहत अच्छी है. लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गंभीरता से कदम उठाएंगे. आप हर दिन या फिर हर महीने एक छोटी राशि निवेश (Invest) कर अमीर बन सकते हैं.

20 रुपये के निवेश से जुटा सकते हैं बड़ा फंड

अमित कुमार दुबे 13 दिसंबर 2021,

म्यूचुअल फंड में 500 रुपये कर सकते हैं निवेश नया साल (New Year) आने वाला है, इस पुराने साल से बहुत कुछ सीखने को मिला है. अगर आप साल-2021 को यादगार बनाना चाहते हैं तो इसे जाते-जाते एक ऐसा काम करें, जिससे आने वाले वर्षों में आपको गर्व होगा, खासकर आर्थिक मोर्चे पर मजबूत कदम उठाने के लिए इस साल को गवाह बना सकते हैं. How to Become Crorepati: दरअसल, आज की तारीख में हर कोई अमीर (Rich) बनना चाहता है. चाहत अच्छी है. लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गंभीरता से कदम उठाएंगे. आप हर दिन या फिर हर महीने एक छोटी राशि निवेश (Invest) कर अमीर बन सकते हैं. अक्सर लोगों इस तरह की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनका एक ही जवाब होता है, हकीकत में ऐसा होता नहीं है. लेकिन ये उनका भ्रम है. 480 महीने तक करना होगा निवेश आप हर रोज 20 रुपये जोड़कर करोड़पति (Crorepati) बन सकते हैं. करोड़पति ही नहीं, आप 20 रुपये हर रोज निवेश कर 10 करोड़ रुपये जुटा सकते हैं. ये बिल्कुल संभव है, बस आपको निवेश की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है. आइए अब जानते हैं कि आप कैसे हर दिन 20 दिन जोड़कर करोड़पति बन सकते हैं. म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) के बारे में आप जानते ही होंगे. इसमें हर महीने निवेश की सुविधा मिलती है. आप सिस्‍टमैटिक इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान (SIP) के जरिये हर महीने म्यूचुअल फंड में कम से कम 500 रुपये निवेश कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) ने पिछले करीब 25 वर्षों में शानदार रिटर्न दिया है. कुछ फंड ने तो 20 फीसदी तक रिटर्न दिया है. SIP के जरिये पा सकते हैं लक्ष्य



अब मुद्दे पर लौटते हैं, कैसे आप 20 रुपये के रोजाना निवेश से 1 करोड़ रुपये पा सकते हैं? दरअसल, अगर कोई 20 साल का युवा हर रोज 20 रुपये बचाता है, महीने भर ये राशि 600 रुपये हो जाएगी. उसके बाद इसे राशि को म्यूचुअल फंड में SIP करें. आज की तारीख कोई भी में 20 रुपये रोजाना बचा सकता है, ये बहुत ही छोटी राशि है. निवेश को 40 साल तक जारी रखना होगा. यानी 40 साल तक (480 महीने) हर महीने 600 रुपये निवेश करना होगा. इस निवेश पर औसतन 15 फीसदी सालाना रिटर्न के हिसाब से 40 साल के बाद आपको कुल 1.88 करोड़ रुपये मिलेगा. इस 40 साल के दौरान आपको महज 2,88,00 रुपये निवेश करना होगा. वहीं अगर 600 रुपये महीने की SIP पर 20 फीसदी का रिटर्न मिलता है तो 40 साल के बाद कुल 10.21 करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे. 12% रिटर्न मिलने पर भी लक्ष्य तक पहुंचना संभव इसके अलावा अगर 20 साल का युवा हर रोज 30 रुपये बचाता है, जो महीने में 900 रुपये हो जाते हैं. इस रकम को SIP के जरिए किसी भी डायवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो इस निवेश पर 40 साल के बाद महज सालाना 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 1.07 करोड़ रुपये मिलेगा. इस दौरान 4,32,000 रुपये का निवेश करना होगा. गौरतलब है कि लॉन्ग टर्म निवेश में कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्‍याज छोटे निवेश को काफी बड़ा बना देता है. कहीं भी निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें. म्यूचुअल फंड में भी निवेश पर जोखिम होता है.