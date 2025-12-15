scorecardresearch
 
पहले शेयर गिरा... फिर कंपनी को मिला तगड़ा ऑर्डर, 3 दिन से रॉकेट बना है स्टॉक

Shakti Pumps Stock Price: शक्ति पंप के शेयर में लगातार तीन दिन से तेजी का सिलसिला जारी है. इससे पहले गुरुवार को 14% और शुक्रवार को करीब 3.49% की तेजी रही थी, यानी तीन दिनों में ये शेयर करीब 34% तक चढ़ चुका है. 

शक्ति पंप के शेयर में जोरदार तेजी. (Photo: ITG)
शक्ति पंप्स इंडिया (Shakti Pumps India Ltd) के शेयरों में 15 दिसंबर 2025 को एक बार फिर जोरदार तेजी देखी जा रही है. शेयर में 14% तक उछाल आया है, जिससे शेयर का भाव बढ़कर BSE पर 739.60 रुपये तक पहुंच गया. 

लगातार मिले कई ऑर्डर

बाजार में इस तेज रैली की सबसे बड़ी वजह कंपनी को हाल ही में कई नए ऑर्डर (Work Orders) मिलने की खबर है.  खासकर सोलर वॉटर पंपिंग सिस्टम से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार से कई ऑर्डर मिले हैं. 

मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड (MP Urja Vikas Nigam) से 2,033 सोलर पंप सिस्टम का ऑर्डर, जिसका मूल्य लगभग 71.25 करोड़ रुपये है. झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से 1200 सोलर वॉटर पंप सिस्टम का ऑर्डर, लगभग 23.98 करोड़ रुपये का है. 

इससे पहले महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) से 16,000 से अधिक सोलर पंप सिस्टम के लिए लेटर ऑफ एम्पैनलमेंट भी प्राप्त हुआ, जिसकी कुल वैल्यू 443.78 करोड़ रुपये करीब बताई गई. लगातार ऑर्डर मिलने के साथ ही शेयर में भी तेजी देखी जा रही है. ट्रेडिंग वॉल्यूम भी पिछले कुछ दिनों से बढ़ गया है.

शक्ति पंप का बिजनेस
शक्ति पंप्स इंडिया मुख्यतौर पर सोलर पंप, सबमर्सिबल पंप, इंवर्टर और इलेक्ट्रिक मोटर्स जैसे ऊर्जा-कुशल समाधान प्रदान करती है. भारत के कृषि और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े बाजार में मजबूत उपस्थिति रखती है. पिछले कुछ समय में कंपनी ने PM-KUSUM जैसे सरकारी कार्यक्रमों में बड़ा हिस्सा प्राप्त किया और सोलर वॉटर पंप की मांग बढ़ने के साथ उसका ऑर्डर बुक मजबूत हुआ है. 

हालांकि, शक्ति पंप का शेयर अभी भी ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है. शेयर का 52-वीक हाई 1,398 रुपये है, पिछले एक साल में शेयर करीब 23 फीसदी गिरा है. जबकि साल 2025 में शेयर करीब 35 फीसदी गिरा है. हाल ही कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं.कंपनी के नेट प्रॉफिट में लगभग 4.4% की सालाना बढ़ोतरी (YoY) दर्ज की है, और राजस्व में भी लगभग 9.67% की वृद्धि देखने को मिली है.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

