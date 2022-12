उड़ते जहाज को लड़के ने छत पर चढ़कर दबोचा...आनंद महिंद्रा ने कहा- अंत तक क्या मूर्ख बनाया?

आसमान में उड़ते हवाई जहाज (Airplane) को आपने खूब देखा होगा या फिर उसमें बैठकर यात्रा भी की होगी. आप ये भी जानते होंगे कि प्लेन रनवे पर लैंड होता है. लेकिन क्या आपने उड़ते हवाई जहाज को कैच करते कभी देखा है? सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें ऐसा होता दिख रहा है. देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी इसे देखकर हैरान रह गए और इसे मंडे मोटिवेशन (Monday Motivation) बताते हुए झटपट शेयर कर दिया.

क्या खास है इस वीडियो क्लिप में?

महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा द्वारा ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) किए गए इस वीडियो में एक प्लेन आसमान में उड़ता नजर आ रहा है. इसे देखकर ऐसा लगता है...मानो ये दिशाहीन होकर उड़ रहा है और कभी भी नीचे गिर सकता है या किसी मकान से टकरा सकता है. महज 11 सेकेंड के इस वीडियो में आखिरी सेकेंड तक एक तरह का सस्पेंस बरकरार रहता है और यकीन मानिए लास्ट में जो होता है उसे देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

हाथों में कराई सफल लैंडिंग!

दरअसल, आसनाम में उड़ता हुआ ये Plane सफल लैंडिंग करता है, लेकिन किसी रनवे पर नहीं बल्कि गांव के एक स्कूल की छत पर खड़े लड़के के हाथ में. असल में वीडियो में दूर से असली दिखने वाला ये प्लेन दरअसल, एक डमी या खिलौना प्लेन था. इसे एक शख्स ने अपने हाथों से तैयार किया और उसका कुछ इस अंदाज में ट्रायल किया कि सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया. वीडियो में दिख रहा है कि जमीन पर खड़े लोग भी इसे असली हवाई जहाज समझकर एकटक देख रहे हैं.

आनंद महिंद्रा ने दी बड़ी सीख

Mahindra & Mahindra चेयरमैन ने इस क्लिप को शेयर करते हुए इसे मंडे मोटिवेशन बताया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'इस वीडियो ने मुझे आखिर तक मूर्ख बनाए रखा. इससे एक सीख भी मिली है कि हम अपनी समस्याओं को वास्तव में उससे बड़ा बना देते हैं. समाधान हमेशा हमारी समझ में होते हैं. अपने सप्ताह को अपने लिए जरूरत से ज्यादा चिंताजनक मत बनाओ. Monday Motivation.'

This fooled me till the very end.

The moral? We make our problems & fears larger than they really are. The solutions are always within our grasp. Don’t make your week appear more worrisome than it needs to me. #MondayMotivation. pic.twitter.com/Ex6jGQg4fa