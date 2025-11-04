scorecardresearch
 

चांदी की कीमत धड़ाम, ₹3500 हुई सस्ती, सोने का भाव भी गिरा, देखें आज का रेट

Gold-Silver Rates Today: 4 नवंबर को सोना-चांदी के दाम घटे हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, चांदी (999, प्रति 1 किलो) कल के मुकाबले ₹3500 सस्ती हुई है. आइए जानें सोने के रेट में कितने रुपये की गिरावट आई है.

सोना-चांदी के दाम फिर गिरे (Photo: AI-Generated)
सोना-चांदी के दाम फिर गिरे (Photo: AI-Generated)

सोना-चांदी के दाम में मंगलवार को गिरावट आई है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज (मंगलवार), 4 नवंबर 2025 को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1 लाख 19 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है. वहीं, चांदी के भाव में भी कमी देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, कल 3 नवंबर 2025 शाम के समय 916 शुद्धता (22 कैरेट गोल्ड) का भाव 110632 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो मंगलवार की सुबह गिवारट के साथ 109843 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है.

Gold-Silver Price Today 4 November: जानें सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता सोमवार शाम का रेट मंगलवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता हुआ गोल्ड/सिल्वर
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 120777

119916

₹861 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 120293 119436 ₹857 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 110632 109843 ₹789 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 92583 89937 ₹2646 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 70655 70151 ₹504 सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  149300 145800 ₹3500 सस्ती

कल (सोमवार, 3 नवंबर 2025)  सोना-चांदी का IBJA रेट 

सोने का भाव (999 शुद्धता):

सुबह का रेटः ₹121113 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹120777 प्रति 10 ग्राम

चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेटः ₹149660 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹149300 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. बता दें, IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

---- समाप्त ----
