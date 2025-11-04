चांदी की कीमत धड़ाम, ₹3500 हुई सस्ती, सोने का भाव भी गिरा, देखें आज का रेट

सोना-चांदी के दाम में मंगलवार को गिरावट आई है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज (मंगलवार), 4 नवंबर 2025 को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1 लाख 19 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है. वहीं, चांदी के भाव में भी कमी देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, कल 3 नवंबर 2025 शाम के समय 916 शुद्धता (22 कैरेट गोल्ड) का भाव 110632 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो मंगलवार की सुबह गिवारट के साथ 109843 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है.

Gold-Silver Price Today 4 November: जानें सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

कल (सोमवार, 3 नवंबर 2025) सोना-चांदी का IBJA रेट

सोने का भाव (999 शुद्धता):

सुबह का रेटः ₹121113 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹120777 प्रति 10 ग्राम

चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेटः ₹149660 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹149300 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. बता दें, IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

---- समाप्त ----