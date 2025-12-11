Silver Record High: दनादन रिकॉर्ड... 2 लाख के करीब पहुंची चांदी, सोना भी पीछे-पीछे!

सोने-चांदी के भाव में धुआंधार तेजी जारी है और अमेरिकी फेड रिजर्व की ओर से रेट कट के बाद तो यह तेजी और बढ़ गई है. भारतीय कमोडिटी मार्केट (MCX) पर चांदी और सोना रिकॉर्ड बना रहा है.आज चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गई है. वहीं सोना 1.30 लाख के ऊपर बना हुआ है.

MCX पर चांदी आज 4088 रुपये चढ़कर 1,928,23 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है. वहीं सोना 859 रुपये चढ़कर 1,30,655 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. सोने-चांदी के भाव में यह तेजी फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से रेट कटौती और इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के कारण आई है.

रिकॉर्ड हाई पर चांदी

चांदी हर दिन रिकॉर्ड बना रहा है. मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) में आज चांदी ने रिकॉर्ड लेवल टच किया. शुरुआती कारोबार में चांदी अपने ऑल टाइम हाई लेवल 1,93,452 रुपये प्रति किलो पर आ गई. जबकि कल यह 1,88,735 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुई थी. इसी तरह सोना 1,29,796 रुपये प्रति 10 ग्राम पिछले बंद भाव की तुलना में 1,30,655 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई.

क्‍यों आ रही यह तेजी?

सबसे बड़ी वजह उद्योगो में सोने की तुलना में चांदी का ज्‍यादा इस्‍तेमाल होने लगा है, जिस कारण चांदी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. चांदी के उछाल की यह एक बड़ी वजह मानी जा रही है. दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, खासकर चीन जैसे देश चांदी और सोने की खूब खरीदारी कर रहे हैं, जिससे इसकी डिमांड बढ़ रही है और सोने चांदी में भी उछाल आ रही है. सोना और चांदी ETF में निवेश तेजी से बढ़ रहा है. शेयर बाजार में गिरावट से सतर्क निवेशक स्‍टॉक की तुलना में सोने और चांदी के ईटीएफ में पैसा निवेश करना पसंद कर रहे हैं.

आपके शहर में सोने-चांदी का भाव

दिल्‍ली में सोना ₹1,30,350 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव ₹2,01,000 प्रति किलो है. अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,30,350 प्रति 10 ग्राम है और चांदी ₹2,01,000 प्रति किलो है. मुंबई में सोने का भाव 1,30,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है और चांदी का भाव ₹2,01,000 प्रति किलो है. इसी तरह, लखनऊ और पटना में भी चांदी के रेट समान हैं.

इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी का भाव

फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा बड़ा फैसला लेने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी के भाव में उछाल देखी जा रही है. सोने की कीमत आज 4,214 डॉलर प्रति औंस रही, जबकि चांदी का भाव 61.77 डॉलर प्रति औंस थी. सोने और चांदी के भाव में करीब 0.7 फीसदी तक की तेजी देखी गई थी.

