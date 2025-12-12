scorecardresearch
 
अचानक क्रैश हुआ ये शेयर... 20% गिरा, ₹1000 करोड़ से ज्‍यादा टैक्‍स चोरी का मामला!

शेयर बाजार में आज एक स्‍टॉक 20 फीसदी टूट गया और लोअर सर्किट पर पहुंच गया. यह शेयर आज 20 फीसदी टूटकर 254.35 रुपये पर आ गया, क्‍योंकि 1000 करोड़ की टैक्‍स चोरी से जुड़ा मामला सामने आया है.

20 फीसदी गिरा ये शेयर. (Photo: Representative/ITG)
शेयर बाजार में आज अचानक से एक शेयर 20 फीसदी टूटकर लोअर सर्किट पर पहुंच गया, क्‍योंकि कंपनी से जुड़े 1000 करोड़ रुपये की टैक्‍स चोरी का मामला सामने आया है. कल शाम को यह खबर आई थी और आज शेयर बाजार खुलते ही इसके शेयर धराशायी हो गए. यह कंपनी रेफ्रिजरेंट गैस बनाती है, जिसका नाम रेफेक्स इंडस्ट्रीज है.  

शुक्रवार को तगड़ी गिरावट से शेयर 20 प्रतिशत टूटा और BSE पर 254.35 रुपये के लोअर सर्किट पर पहुंच गया, जो इसका 52 सप्‍ताह का निचला स्‍तर भी है. इस गिरावट के साथ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,359 करो़ड रुपये हो चुका है .यह शेयर पिछेल छह महीने में 50 फीसदी टूट चुका है और अब निवेशक इस शेयर को लेकर डरे हुए हैं. 

क्‍या है पूरा मामला? 
एक दिन पहले खबर आई थी कि आयकर विभाग ने रेफेक्‍स ग्रुप और उसके एसोसिएट्स की ओर से 1000 करोड़ से ज्‍यादा की टैक्‍स चोरी और स्विट्जरलैंड की एक फार्मा कंपनी में 250 करोड़ रुपये के बिना किसी वजह के निवेश का पता चला है. विभाग ने बयान में कहा कि उसने छापेमारी मंगलवार, 9 दिसंबर को की थी. रेड और जांच के दायरे में रेफेक्स ग्रुप की फेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फाइनेंसर्स, हवाला ऑपरेटर्स और प्रमोटर्स से जुड़े कारोबार है. 

सर्च ऑपरेशन के दौरान 1,112 करोड़ रुपये की फर्जी खरीदारी की जानकारी मिली. यह ज्‍यादातर कोयला खरीद और ऐश-हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी थी. जांच में रेफेक्स इंडस्ट्रीज को भी 53 लोगों और एंटिटीज से 382.68 करोड़ का इक्विटी योगदान भी मिला है. कंट्रीब्‍यूशन में प्रमोटर्स ओर उसके कर्मचारी हैं. इस कारण शक है कि पूरा निवेश बिना किसी वजह के बेनामी संपत्ति के जरिए किया गया निवेश है. 

---- समाप्त ----
