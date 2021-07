Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल के फिर बढ़े दाम, MP के बालाघाट में 112.41 रु. प्रति लीटर पहुंची कीमत, जानें आज का रेट

Today Petrol and Diesel Rate Updates: देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं. तेल कंपनियों ने आज (शनिवार) यानी 17 जुलाई के पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दिए हैं. पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे घरेलू बाजार में डीजल की कीमत स्थिर है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल (Petrol) का भाव बढ़कर 101.84 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, डीजल 97.45 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

मध्य प्रदेश के बालाघाट में उच्चतम स्तर पर पेट्रोल

पेट्रोल की बढ़ती कीमते अब देश भर में उच्चतम स्तर को छू रही हैं. मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल का रेट 112.41 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है.

प्रमुख शहरों में आज के पेट्रोल-डीजल के रेट

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में ये है पेट्रोल-डीजल के दाम....

शुक्रवार को ये था पेट्रोल डीजल का दाम

भारतीय बाजार में गुरुवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार को दाम स्थिर रहे. 16 जुलाई को दिल्ली में पेट्रोल 101.54 रुपये प्रति लीटर और डीजल का भाव 89.87 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. इसी तरह मुंबई में पेट्रोल के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं. शहर में पेट्रोल 107.54 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.45 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच चुका है. सिर्फ मुंबई और दिल्ली में ही नहीं बल्कि चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल और पटना में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं.

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले पायलट- 6 महीने में 66 बार बढ़े दाम

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 6 महीने में 66 बार कीमतों में इजाफा हुआ है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिर रहे हैं तो आम आदमी तक उसका फायदा क्यों नहीं पहुंचा रहा है.



It is beyond imagination that the prices of petrol have crossed Rs 100 in more than 250 cities in the country. This year alone, so far, the government has increased the price of petrol a total of 66 times: Senior Congress leader Sachin Pilot said in Dehradun (16.07.21) pic.twitter.com/qq4yXgLFKI