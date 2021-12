14 करोड़ मज़दूरों को अब आसानी से मिलेगी सरकारी मदद, 4 महीने में हुआ ये कमाल

असंगठित क्षेत्र के 14 करोड़ श्रमिकों को अब आसानी से सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा. कोरोना काल के अनुभवों को देखते हुए सरकार ने ऐसे मज़दूरों की मदद के लिए एक डेटाबेस बनाने का काम शुरू किया था.

e-Shram पोर्टल का कमाल

सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए इसी साल 26 अगस्त को ई-श्रम (e-Shram) पोर्टल की शुरुआत की थी. श्रम एवं रोज़गार मंत्री मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि, 4 महीने में ई-श्रम पोर्टल पर कुल 14,02,92,825 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. उन्होंने इस काम को अंजाम देने वालों को बधाई दी. साथ ही कहा कि अब देश का हर तीसरा मज़दूर इस पोर्टल से जुड़ गया है.

e-Shram portal



In just about 4 months

14 crore crossed...



Kudos to all those who made it possible. pic.twitter.com/1V9RNMKUys