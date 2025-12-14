Multibagger Stock: 7000% तक रिटर्न... एक साल में ये 5 शेयर बने मल्टीबैगर, पैसे लगाने वाले मालामाल

शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश को जोखिम भरा कारोबार माना जाता है, लेकिन इसमें कई ऐसे स्टॉक्स भी मौजूद हैं जो निवेशकों की किस्मत खोलने वाले साबित हुए हैं. Multibagger Stock की लिस्ट में शामिल कुछ शेयरों ने जहां लॉन्गटर्म में पैसे लगाने वालों को मालामाल किया है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो बेहद कम समय में पैसे छापने की मशीन बनकर उभरे हैं. हम आपको 2025 के ऐसे ही टॉप-1- मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने इस साल अब तक 7000 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है.

शेयर मार्केट में इस साल 2025 में विभिन्न कारणों से तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है और दोनों इंडेक्स Sensex-Nifty का अब तक का रिटर्न स्थिर रहा है. निफ्टी 50 में 10% और सेंसेक्स में साल-दर-साल लगभग 9% की बढ़त दर्ज की गई है. भले ही बीएसई मिडकैप इंडेक्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चुनिंदा शेयरों की परफॉर्मेंस हैरान करने वाली रही है और निवेशकों को तगड़ा लाभ मिला है. ऐसे ही 10 Top Stock की बात करें, तो...

पहला शेयर: RRP Semiconcustor Share

आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों में इस साल जबरदस्त उछाल आया है. इस शेयर में पैसे लगाने वालों को 2025 में अब तक 7,396.32% का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है और इसके शेयर का भाव 149.50 रुपये से बढ़कर बीते शुक्रवार को 11,207 रुपये पर पहुंच गया. इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,380 करोड़ रुपये है.

दूसरा शेयर: Swadeshi Industries Share

अगला मल्टीबैगर शेयर है स्वदेशी इंडस्ट्रीज का स्टॉक, जिसकी कीमत इस साल अब तक 2.92 रुपये से उछलकर 146.40 रुपये पर पहुंच चुकी है. इसमें पैसे लगाने वालों को भी तगड़ा फायदा हुआ है. दनादन अपर सर्किट (Upper Circuit) के साथ Swadeshi Industries के शेयर ने निवेशकों का 2025 में 4,913.70% का रिटर्न दिया है. कंपनी ने फिलीपींस स्थित पर्लास वेल फ्लोरेस इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौते की बीते दिनों जानकारी दी थी, जिसके बाद इसका शेयर तूफानी रफ्तार से भागा है.

तीसरा शेयर: RRP Defence Share

पहले यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली आरआरपी डिफेंस का शेयर भी Top-10 Multibagger Stock लिस्ट में शामिल है. इस साल शेयर 19.35 रुपये से बढ़कर बीते शुक्रवार को 936.30 रुपये पर पहुंचा है. शेयर प्राइस में आए इस चेंज के हिसाब से देखें, तो 2025 में अब तक आरआरपी शेयर ने निवेशकों को 4,738.76% का रिटर्न दिया है. इसका मार्केट कैप 1280 करोड़ रुपये है.

चौथा शेयर: Midwest Gold Share

मिडवेस्ट गोल्ड के शेयर की बात करें, तो बीते शुक्रवार को ये 4.32% की उछाल के साथ बढ़कर 4075 रुपये पर बंद हुआ था और एक ही दिन में इसका Midwest Gold Share Price 168.65 रुपये बढ़ गया था. वहीं इस साल अब तक का इसका परफॉर्मेंस देखें, तो शेयर का भाव 101.20 रुपये से 4075 रुपये तक पहुंचा है और निवेशकों को 3,926.68% का रिटर्न मिला है.

पांचवां शेयर: Swan Defence Share

लिस्ट में अगला नाम स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर का आता है. इस साल अब तक इस शेयर ने अपने निवेशकों को 3072% का रिटर्न दिया है. इस साल शेयर के भाव ने 37.80 रुपये से 1199.30 रुपये का सफर तय करते हुए पैसे लगाने वालों को मालामाल किया है. इस कंपनी की मार्केट वैल्यू भी शेयर प्राइस में इजाफे के चलते बढ़कर 6320 करोड़ रुपये हो गई है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

