Crorepati Stock: 1 महीने से रोज अपर सर्किट, 1 रुपये वाला शेयर ने 5 साल में बनाया करोड़पति!

शेयर बाजार को जोखिम भरा कारोबार माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ स्टॉक ऐसे भी निकलते हैं, जो निवेशकों को झटके में मालामाल करने वाले साबित होते हैं. ऐसा ही एक छुटकू शेयर है कोलाब प्लेटफॉर्म का स्टॉक (Colab Platforms Share), इस मल्टीबैगर शेयर में पैसे लगाने वाले निवेशक महज पांच साल में ही करोड़पति बन गए. छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली कहावत सही साबित करने वाले इस शेयर में अब हर रोज अपर सर्किट (Upper Circuit) लग रहा है.

लगातार 30 दिन से अपर सर्किट!

Multibagger Colab Platforms Stock में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को भी 2 फीसदी का अपर सर्किट लगा और इसका भाव उछलकर 189.10 रुपये पर पहुंच गया. चार्ट देखें तो इस स्टॉक में करीब 30 दिनों से लगातार Upper Circuit लग रहा है. स्टॉक में उछाल से निवेशकों को ताबड़तोड़ फायदा हो रहा है. ये कंपनी डेटा-विश्लेषण, एथलीट कैरियर योजना, खेल सामग्री ब्रांडिंग से जुड़ी हुई है.

1 रुपये से 189 के पार निकला

बीते पांच साल में कोलाब प्लेटफॉर्म के शेयर से निवेशकों को मिले मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) पर नजर डालें, तो इसका अंदाजा इसकी कीमत में आए उछाल से लगाया जा सकता है. पांच साल पहले कंपनी के एक शेयर का भाव 1 रुपये 9 पैसे था और अब ये 189.10 रुपये पर पहुंच चुका है.

1 लाख लगाने वाले बने करोड़पति!

कैलकुलेशन करें तो निवेशकों को इस दौरान 17248.17% का रिटर्न मिला है. मतलब अगर किसी निवेशक ने इस शेयर में 1 रुपये के भाव पर 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और उसे अब तक होल्ड रखा होगा, तो उसकी रकम अब तक बढ़कर 1,70,09,000 रुपये से ज्यादा हो गई होगी और वो करोड़पति बन गया होगा.

सालभर में ही 2935% उछला शेयर

इस स्मॉलकैप कंपनी का मार्केट कैपिटल 3858 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. शुक्रवार को ही इसने अपना 52 वीक का नया हाई लेवल टच किया है, तो इस शेयर का 52 हफ्ते का लो-लेवल 24.40 रुपये है. पिछले एक साल में इस शेयर का भाव 2935% चढ़ा है. जबकि इसका छह महीने का रिटर्न 168% रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कदम बढ़ाए हैं, इस कारोबार विस्तार का असर शेयर पर देखने को मिल रहा है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

