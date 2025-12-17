Meesho ने तो मौज करा दी, आज 20% भागा शेयर, 7 दिन में पैसा डबल!

शेयर बाजार में एक कंपनी जबसे लिस्‍ट हुई है, तबसे इसकी तेजी थम नहीं रही है. यह शेयर लगातार निवेशकों को रिटर्न दे रहा है और अब ब्रोकरेज टारगेट के काफी करीब पहुंच गया है. हम बात कर रहे हैं अपने प्‍लेटफॉर्म के जरिए कपड़ा बेचन वाली कंपनी Meesho की, जिसके शेयरों ने आज 20 फीसदी का अपर सर्किट लगाया है. आज यह शेयर 20 फीसदी चढ़कर 216 रुपये पर पहुंच गया.

और पढ़ें

वहीं UBS ब्रोकरेज ने इसपर 'खरीदें' रेटिंग दी है और कहा है कि यह शेयर 220 रुपये प्रति शेयर तक जा सकता है. यूबीएस का कहना है कि कंपनी अन्य इंटरनेट कंपनियों के विपरीत, नकारात्मक कार्यशील पूंजी के साथ एक एसेट-लाइट मॉडल पर काम करती है, जिससे पॉजिटिव कैश फ्लो तय होता है. ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि साल 2025 से 2030 के बीच कंपनी नेट प्रॉफिट में CAGR 30 फीसदी के हिसाब से बढ़ेगा.

1 हफ्ते में करीब 90 फीसदी का रिटर्न

मीशो का यह पहला शेयर प्राइस टारगेट है, जो लिस्टिंग के बाद आया है. लिस्टिंग पर मीशो ने करीब 51 फीसदी का गेन दिया था यानी निवेशकों की वेल्‍थ 51 फीसदी बढ़ी थी. इसके बाद भी इस शेयर में तेजी जारी रही और आज इस शेयर ने 20 फीसदी का अपर सर्किट लगाया है. एक हफ्ते में इस शेयर ने कुल 33 फीसदी लिस्टिंग के बाद तेजी दिखाई है. अभी तक कुल रिटर्न करीब 90 फीसदी दिया है.

Advertisement

7 दिन में पैसा डबल

मीशो का आईपीओ 3 से 5 दिसंबर के बीच खुला था और इसकी लिस्टिंग 10 दिसंबर को हुई थी. इसके 135 शेयरों का एक लॉट था, जिसमें रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹14,175 का निवेश करना था. इसका इश्‍यू प्राइस 111 रुपये था, लेकिन आज इसका शेयर प्राइस 216 रुपये हो चुका है. ऐसे में देखा जाए तो इसने निवेशकों के पैसे को लगभग डबल कर दिया है.

ब्रोकरेज ने कंपनी के बारे में क्‍या बताया?

चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि वह अपने जीरो कमीशन, कम वार्षिक मूल्य (AOV) वाले, खोज-आधारित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इस बदलाव का लाभ उठाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति में है, जो टियर-2/3 यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कराता है. ब्रोकरेज ने कहा कि इसका बड़े कस्‍टर्स बेस, डिमांड और लॉजिस्टिंक्‍स यूनिफाइड बेहतर यूनिट इकोनॉमिस्‍क को इनेबल करते हैं और ढ़ते विज्ञापन/फिनटेक/पूर्ति मुद्रीकरण के साथ Meesho अगले 10-15 करोड़ जन-बाजार उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे अधिक लाभ गमाने वाली है.

चॉइस ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का वैल्‍यूवेशन वित्त वर्ष 2028 के अंत तक के ईवी/राजस्व के 4 गुना हो सकता है. मीशो प्लेटफॉर्म के जीवनचक्र के उच्च विकास चरण में है और उम्मीद है कि यह वित्त वर्ष 2025-2028 के बीच 31 प्रतिशत की राजस्व सीएजीआर (CAGR) प्रदान करेगा. बेहतर यूनिट इकोनॉमिक्स के कारण वित्त वर्ष 2027 के अंत तक EBITDA के सकारात्मक होने का अनुमान है.

Advertisement

ब्रोकरेज ने कहा कि प्लेटफॉर्म भारत के ई-कॉमर्स शिपमेंट वॉल्यूम का 29-31 प्रतिशत हिस्सा रखता है और फैशन, होम, किड्स और बीपीसी कैटेगरीज में शीर्ष पर है. ऑर्डर की आवृत्ति वित्त वर्ष 2023 में 7.5 गुना से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 के अंतिम माह में 9.7 गुना हो गई है.

(नोट - यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं. aajak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है और किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद लेने की सलाह देता है.)

---- समाप्त ----